OFFICIAL: รายแรก! ปืนใหญ่คว้า “มาฟโรปานอส” เสริมหลัง

ดาวรุ่งเป็นเรื่องถนัดสำหรับอาร์เซนอลเมื่ออาร์แซน เวนเกอร์ จรดปากกาเซ็นกองหลังรายแรกเข้าสู่รั้วเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมในตลาดหน้าหนาวนี้ โดยเป็นคอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส แข้งดาวโรจน์จากพีเอเอส เจียนนินา

ก่อนหน้านี้บอสอย่างเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสโมสรเพิ่งเซ็นสัญญากับมาฟโรปานอสเรียบร้อย และน่าจะเตรียมปล่อยให้สโมสรอื่นยืมใช้งานทันทีเพื่ออัพสกิล โดยดาวรุ่งวัย 21 ปีทีมชาติกรีซเป็นแข้งประเดิมการเซ็นรายแรกของตลาดหน้าหนาวอาร์เซนอล

