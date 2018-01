OFFICIAL! เลสเตอร์เปิดตัวอาเดรียน ซิลวา

เลสเตอร์ ซิตี้ เปิดตัว อาเดรียน ซิลวา กองกลางทีมชาติโปรตุเกสชุดแชมป์ยูโร 2016 อย่างเป็นทางการ

ซิลวาวัย 28 ปี ย้ายจากสปอร์ติ้ง ลิสบอนมาเลสเตอร์ ซิตี้ด้วยค่าตัว 22 ล้านปอนด์ เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถลงสนามให้กับเลสเตอร์ได้ เนื่องจากส่งเอกสารให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ล่าช้าไปเพียง 14 วินาที ถึงสโมสรพยายามอุทธรณ์กับฟีฟ่าแต่ไม่เป็นผล จึงทำให้เลสเตอร์ต้องเปิดตัวและสามารถใช้กองกลางรายนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป

ซิลวาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสโมสรว่า “เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ได้ลงเล่นให้กับเลสเตอร์ พรีเมียร์ลีกเป็นเหมือนความฝันของผม ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดีที่สุดและได้แข่งขันกับคนที่เก่งที่สุด ซึ่งจะช่วยให้ผมเล่นได้ดีขึ้น”

After the completion of his registration as a #lcfc player on New Year’s Day, here's what Adrien Silva had to say in an exclusive interview with LCFC TV 👉 https://t.co/SEwAZ9bLyI pic.twitter.com/gEvcMZ0sCX

— Leicester City (@LCFC) January 1, 2018