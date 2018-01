BREAKING! แบนแอชลีย์ ยัง 3 เกม

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) ประกาศลงโทษ แอชลีย์ ยัง แบ๊กแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเป็นจำนวน 3 เกม จากกรณีชักศอกใส่ดูซาน ทาดิช ในเกมที่เปิดบ้านเสมอเซาแธมป์ตัน 0-0 เมื่อคินวันเสาร์ที่ผ่านมา

ถึงแม้เคร็ก พอว์สัน จะไม่เห็นจังหวะนี้ แต่ภาพจากไฮไลท์สามารถจับจังหวะที่ยังชักศอกใส่ทาดิชได้

Dele Alli was given a three-match ban for giving Yacob a dig in the ribs.

Reckon the FA will dish out the same punishment to Ashley Young? pic.twitter.com/nZ909WY7Cr

— Dream Team (@dreamteamfc) December 30, 2017