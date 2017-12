ไร้ชัย 4 เกมติด ! ผีสุดฝืดเจ๊านักบุญคาบ้าน หล่นที่ 3

นาทีที่ 4 ฆวน มาต้า เปิดบอลให้ โรเมลู ลูกากู ได้จังหวะโหม่ง แต่บอลเหินข้ามคาน

นาทีที่ 14 ลูกากู กระโดดโหม่งบอลแล้วปะทะกับเวสลี่ย์​ ฮูดท์ แนวรับเซาแธมป์ตัน ได้รับบาดเจ็บที่คอ ต้องโดนหามออกจากสนาม เกมหยุดไปราว 5 นาที มูรินโญ่ต้องเปลี่ยนเอา มาร์คัส แรชฟอร์ด ลงสนามมาแทน

นาทีที่ 33 ลินการ์ดกระดกบอลเข้าเขตโทษ บอลโดนแขนมายะ โยชิดะ แต่ผู้ตัดสินเคร็ก พอว​์สัน ไม่เป่าให้จุดโทษ จบครึ่งแรก เสมอกัน 0-0

ครึ่งหลังผ่านมา 5 นาที เจมส์ วอร์ด เพราส์ เปิดบอลให้ เชน ลอง โฉบตัดหน้า เนมานย่า มาติช ก่อนได้ยิงตรงกลางประตูแต่ ดาบิด เด เคอา เซฟเอาไว้ด้วยขา

นาทีที่ 82 จากจังหวะเปิดจากขวาเข้ามา มาติช ตวัดมาก่อนที่ ปอล ป็อกบา จะได้โฉบไปยิงเผาขนเข้าไป แต่ไม่ได้ประตูเนื่องจาก ป็อกบา อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าไปก่อน

ช่วงเวลาที่เหลือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พยายามทำเกมรุก แต่แทบไม่มีโอกาสลุ้นท้ายเกม จบ 90 นาทีเสมอกันไป 0-0 เก็บเพิ่มได้เพียงแต้มเดียว มี 44 คะแนนจาก 21 เกม หล่นไปอยู่อันดับ 3 ตามหลังเชลซี 1 คะแนน และตามหลัง แมนฯซิตี้ 14 คะแนนแต่แข่งมากกว่า 1 เกม ส่วน เซาแธมป์ตัน อยู่อันดับที่ 13 แข่ง 21 นัด มี 20 คะแนน

