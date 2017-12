ซาล่าห์เบิ้ล! หงส์แดงแซงเฉือนเลสเตอร์ 2-1

ครึ่งแรก นาทีที่ 3 เลสเตอร์เพรสซิ่งเร็วแดนบนใส่เจ้าถิ่น จน บิเซนเต้ อิบอร์ร่า ตัดบอลได้จากเจมส์ มิลเนอร์ ก่อนจ่ายให้ ริยาด มาห์เรซ ปาดให้ เจมี่ วาร์ดี้ ยิงเข้าไป ให้เลสเตอร์นำก่อน 1-0

จากนั้นนาทีที่ 19 แอนดรูว์​ โรเบิร์ตสัน เปิดบอลจากกราบซ้าย ซาดิโอ มาเน่ ยิงเข้าไปแต่กลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อน

จากนั้นลิเวอร์พูลพยายามโหมเกมรุกแต่ยังตีเสมอไม่ได้ จบครึ่งแรก เลสเตอร์บุกนำ 1-0

ครึ่งหลัง ลิเวอร์พูลบุกต่อเนื่อง ก่อนจะได้ประตูตีเสมอในที่สุด นาทีที่ 52 จากจังหวะที่ มาเน่ ตอกส้นให้ โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ ล็อกหลบ ดาเนียล อมาร์เตย์ ก่อนยิงผ่าน แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล เข้าไป ช่วยให้ “หงส์แดง” ตีเสมอเป็น 1-1

จากนั้นนาทีที่ 76 มิลเนอร์ จ่ายให้ ซาล่าห์ พลิกหลบ แฮร์รี่ แม็คไกวร์ ก่อนหลุดเดี่ยวไปยิงยัดเสาแรกผ่านมือ ชไมเคิ่ล เข้าไปอีก ลิเวอร์พูล แซงนำเป็น 2-1

ช่วงเวลาที่เหลือ เจอร์เก้น คล็อปป์ ส่ง จอร์จินิโอ ไวจ์นัลดุม และ รักนาร์ คลาวานลงมา เพื่อรักษาสกอร์ และไม่เลือกบุกเข้าทำลูกที่ 3 เพราะกลัวเกมสวนกลับของเลสเตอร์ ทำให้จบเกม ลิเวอร์พูล เฉือนเอาชนะ เลสเตอร์ 2-1 เก็บสามแต้มมีเพิ่มเป็น 41 คะแนนจาก 20 นัด รั้งอันดับที่ 4 ของตารางเท่าเดิม ส่วนเลสเตอร์ อยู่อันดับที่ 8 มี 27 คะแนน จาก 21 เกม

