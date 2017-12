เวสต์แฮมดึง “อ๊อกซ์ฟอร์ด” กลับอังกฤษ

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เรียกตัว รีซ อ๊อกซ์ฟอร์ด กองหลังดาวรุ่งกลับมาจากการยืมตัวที่โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค เพื่อเป็นการพิจารณาอนาคตดาวรุ่งวัย 19 ปี

อ๊อกซฟอร์ดมีโอกาสลงเล่นให้กลัดบัคเพียง 4 นัด แต่กลัดบัคต้องการเซ็นสัญญาแบบถาวร เช่นเดียวกันกับ อาร์เบ ไลป์ซิก ที่ยื่นข้อเสนอซื้อตัวในราคา 5.5 ล้านปอนด์

โดยเวสต์แฮมจะทำการพิจารณาขายอ๊อกซ์ฟอร์ดในราคาที่เหมาะสม แต่เดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีมต้องการจะประเมินความสามารถกองหลังรายนี้ ด้วยการดีงตัวตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

“ผมต้องจับตามองเขาเป็นพิเศษ เพราะหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาเขาได้ดีมากกว่านี้ ผมเพิ่งพบเขาครั้งแรก แต่ผมก็รู้ว่า เขาคิดดีแล้วที่มาอยู่ที่นี่เพื่อร่วมงานกัน” มอยส์ กล่าว

.@Reeceoxford_ is to return from his loan spell with German Bundesliga side Borussia Monchengladbach.https://t.co/Vj7oE2bnTQ

— West Ham United (@WestHamUtd) December 29, 2017