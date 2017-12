OFFICIAL! สวอนซีแต่งตั้ง “คาร์วัลฮาล” กุนซือใหม่

คาร์ลอส คาร์วัลฮาล กุนซือชาวโปรตุเกส กลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของ “หงส์ขาว” สวอนซี ซิตี้ หลังจากเพิ่งแยกทางกับ เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ทีมในศึกอีเอฟแอล แชมเปี้ยนชิพได้ไม่นาน

คาร์วัลฮาล พาทีม “นกเค้าแมว” คว้าโควต้าเพลย์ออฟ จนเกือบเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลก่อน แต่ฤดูกาลนี้ผลงานกลับน่าผิดหวัง รั้งเพียงอันดับที่ 15 ของตาราง ที่สำคัญคือ 7 เกมสุดท้ายที่เขาทำทีมที่ฮิลล์สโบโร่ ทีมไม่ชนะใครเลย (เสมอ 4 แพ้ 3)

We are delighted to confirm the appointment of Carlos Carvalhal as the club’s new manager.

Full story 👇https://t.co/UV8NFIhxzD

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) December 28, 2017