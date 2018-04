ตกชั้นซ้ำซ้อน! ซันเดอร์แลนด์โดนเบอร์ตันแซงท้ายเกม 1-2 ร่วงสู่ลีกวัน

ฟุตบอลสกายเบ็ท แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามสเตเดียม ออฟ ไลท์ “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านรับการมาเยือน “คนทำเบียร์” เบอร์ตัน อัลเบี้ยน

ครึ่งแรก เป็นซันเดอร์แลนด์ที่ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่ 34 จากแพดดี้ แมคแนร์ และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้

⏰ HALF TIME: #SAFC head into the break in the lead thanks to Paddy McNair's 34th minute strike… #HawayTheLads pic.twitter.com/Y4iBU2SvYP

— Sunderland AFC 🔴⚪ (@SunderlandAFC) April 21, 2018