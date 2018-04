โกล์แทบไม่ขยับ! ชมคลิปนัลโด้ตะบันฟรีคิกพาชาลเก้คว้าชัยดาร์บี้เหมืองถ่านหิน (VIDEO)

นัลโด้ ปราการหลังจอมเก๋าชาวบราซิลของชาลเก้ 04 ทำประตูจากลูกฟรีคิกช่วยให้ทีมคว้าชัยเหนือโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในศึกดาร์บี้แมตช์เหมืองถ่านหิน

ฟุตบอลบุนเดสลีก้า นัดที่ 30 ที่สตามเวลตินส์ อารีน่า ระหว่าง ชาลเก้ 04 กับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ถือเป็นดาร์บี้แมตช์แห่งแคว้นรูห์ร ซึ่งเดิมเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่สำคัญของเยอรมนี

ชาลเก้ ได้ประตูนำก่อน 1-0 ในนาทีที่ 50 จากเยฟเฮน โคโนเปลียนก้า

ในนาทีทีั่ 82 ชาลเก้ได้ลูกฟรีคิก เป็นนัลโด้ที่ได้หวดลูกฟรีคิกที่เขี่ยเปลี่ยนจุดแบบเต้มข้อ บอลพุ่งเข้าประตูไป ชนิดที่โรมัน เบอร์กี้ ผู้รักษาประตูโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ได้แต่เซฟด้วยสายตาเท่านั้น

เป็นประตูย้ำชัยช่วยให้ชาลเก้ชนะดอร์ทมุนด์ไป 2-0 ยึดที่ 2 ของตาราง มี 55 คะแนนทิ้งห่างเลเวอร์คูเซ่นและดอร์ทมุนด์ ออกไปเป็น 4 คะแนนโดยเหลือโปรแกรมการแข่งขัน 4 นัด

ส่วนลูกฟรีคิกของนัลโด้จะรุนแรงแค่ไหน เชิญรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลย

82′ WHAT A GOAL! 2-0 @s04_en

Naldo absolutely hammers in a thunderous free kick into the net. Burki didn’t even move!#S04BVB #Revierderby pic.twitter.com/ulHQGVStXk

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 15 เมษายน 2561