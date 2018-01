เคาะสนิม?โอบาดอดเล่นฟุตซอลหลังถูกดร็อป

ปิแอร์ เอเมอริค-โอบาเมยอง เป็นผู้เล่นที่ทุกคนยากจะเข้าใจ่าเขาคิดหรือทำอะไรอยู่ ศูนย์หน้าทีมชาติกาบองที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องปัญหาพฤติกรรม กำลังมีข่าวพัวพันการย้ายทีมกับอาร์เซนอล ทำให้โอบาเมยองโดนดร็อปในเกมที่ดอร์ทมุนด์บุกไปเสมอแฮร์ธ่า เบอร์ลิน 1-1 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา

แล้วโอบาเมยองใช้เวลาว่างทำอะไร หลังจากถูกดร็อปในเกมนั้น?

โอบาเมยองใช้เวลาว่างเล่นฟุตซอลกับเพื่อนของเขา โดยสวมเสื้ออุสมาน เดมเบเล่ ลงแข่งขัน

Pierre-Emerick Aubameyang went and played 5-a-side in Dortmund tonight with his mates…while his team-mates were playing away at Hertha Berlin in the Bundesliga. Hmm. With an Ousmane Dembélé shirt on. Hmm. [📸BILD] pic.twitter.com/s8U12iAIHd

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) January 19, 2018