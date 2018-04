Nat on FOX : เวนเกอร์ , ซาลาห์ และ นาโปลี

ฉะนั้น ผมขอพูดรวดเดียวทั้งสามประเด็น เพราะมองแล้วก็ดูเป็นข่าวใหญ่ทั้งหมด

เรื่องแรกเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อน กับการประกาศอำลาตำแหน่งของอาร์แซน เวนเกอร์ครับ

คือในโลกของฟุตบอล ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอ และไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้า

22 ปีของเวนเกอร์ , เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานครับ นายใหญ่จากฝรั่งเศสก้าวขึ้นมาจากกุนซือที่ยังไม่มีชื่อเสียง และกลายมาเป็นตำนานของทีมอย่างอาร์เซน่อล

เปลี่ยนสไตล์การเล่นอันน่าเบื่อที่เรียกกันว่า บอริ่ง อาร์เซน่อล ให้กลายเป็นการต่อบอลทำเกมรุกที่สวยงาม

และเป็นผู้จัดการทีมที่มีส่วนกับการออกแบบสนามแห่งใหม่ของทีม ,​ และวางแผนรับมือในช่วงเวลาที่สโมสรกำลังลำบากถึงขีดสุด

แน่นอนว่าผลงานในสนามเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้​ , ช่วงเวลาที่ทีมปืนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พวกเขาเสียนักเตะกำลังหลักไปหลายคน , เกือบ 1 ทศวรรษ ที่อาร์เซน่อลไม่ใช่ทีมที่มีพละกำลังไปลุ้นแชมป์อย่างต่อเนื่องเหมือนที่เคยเป็นมา

หลายคนบอกว่า เวนเกอร์ สมควรไปได้แล้ว , หลายคนบอกว่า สโมสรนี้คืออาร์เซน่อล ไม่ใช่สโมสรของเวนเกอร์ หลายคนบอกว่าเขาดื้อเกินไป ,​ เขาดึงศรัทธาของลูกทีมออกมาไม่ได้ เขาเป็นตัวถ่วง

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่กุนซือเลือดเฟร้นช์คิดมาเสมอ กระทั่งถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เขาตัด​(สิน)ใจ ประกาศแถลงการณ์ครั้งใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากทำอย่างที่สุด

แม้ว่า เวนเกอร์ จะไม่ได้ประสบความสำเร็จถึงขั้นคว้าแชมป์ยุโรป แต่เขาก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลที่คุมทีมนานที่สุดในโลกฟุตบอลยุคนี้

และเมื่อเขาลงจากตำแหน่ง , มีผู้จัดการทีมแทบทุกคนออกมายกย่องสรรเสริญ , และแฟนบอลแทบทุกทีม ให้ความเคารพ และเสียดายที่เวนเกอร์ อำลาตำแหน่ง

.

.

.

.

.

เช่นเดียวกับผู้เล่นของ ลิเวอร์พูล ที่เพิ่งได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งสมาคมฟุตบอลอาชีพ หรือ พีเอฟเอ อวอร์ด อย่าง โมฮัมเหม็ด ซาล่าห์

เขาเป็นเต็งจ๋าที่จะได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่แรก , และก็เป็นไปตามความคาดหมายครับ , และปีนี้ เขาก็สมควรอย่างที่สุดจริงๆที่จะได้โทรฟี่นี้ไปครอง

ด้วยฟอร์มการเล่นที่หาตัวจับยาก , การจบสกอร์ที่เฉียบคมปานจรวด และการเล่นฟุตบอลเพื่อทีม นี่คือสิ่งที่ ซาล่าห์ โดดเด่นเหลือเกินในซีซั่นนี้

แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากกึ๋นและความไว้เนื้อเชื่อใจของผู้จัดการทีมอย่างเจอร์เก้น คล็อปป์ด้วย

ผมได้เห็นคลิปที่ คล็อปป์ ออกมาแสดงความยินดีหลังจากที่ ซาล่าห์ ได้รับรางวัล

“I think this award, you are voted for from all the other players in all the leagues in England, is an unbelievable honour so you can be really proud and your family can be really proud.” 👏

Klopp has commended Salah's @PFA achievement:

— Liverpool FC (@LFC) April 22, 2018