รวม 10 สุดยอดการเซ็นสัญญาในยุคของอาร์แซน เวนเกอร์

C’est un honneur d’avoir pu travailler avec vous. Vous m’avez donné la chance de pouvoir évoluer sous vos ordres et ce fut un réel plaisir. Grâce à vous j’ai pu grandir en tant que footballeur mais surtout en tant qu’homme et pour cela je vous remercie… Vous pouvez être fier de votre carrière et de tout ce que vous avez accompli. Merci boss 🙏🏻

A post shared by Laurent Koscielny (@koscielny_official6) on Apr 20, 2018 at 8:45am PDT