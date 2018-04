เมสซี่ผู้อับโชค?

ตอลดอาชีพค้าแข้ง , ลิโอเนล เมสซี่ทำได้เพียง 4 ประตูเมื่อบาร์เซโลน่าตกเป็นฝ่ายตามหลัง , 2 ประตูให้กับอาร์เจนติน่าในรอบน็อคเอาท์เมเจอร์ทัวร์นาเม้นต์ (ทั้งโคปา อเมริกา และ ฟุตบอลโลก) , 0 ประตูในแชมเปี้ยนส์ ลีกรอบ 8 ทีมสุดท้าย และ 0 ประตู ในฟุตบอลเมเจอร์ทัวร์นาเม้นต์รอบชิงชนะเลิศ กับทีมชาติอาร์เจนติน่า

เมสซี่ ฟอร์มตกอย่างน่าเกลียดในศึกโคปา อเมริกาปี 2015 , เขาทำได้เพียงประตูเดียวเท่านั้น แม้ว่า “ฟ้าขาว” จะทะลุไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศก็ตาม

และนี่คือ 5 เกมที่ทั้งบาร์เซโลน่า และ อาร์เจนติน่า ต้องการเขามากที่สุด แต่ฟอร์มเก่งของเขากลับหายไป …

5.โคปา อเมริกา รอบชิงชนะเลิศ พบ ชิลี (2015)

ช่วงเวลานั้น อาร์เจนติน่าต้องการแชมป์รายการนี้อย่างที่สุด พวกเขาคว้ามันมาได้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1993 แต่ก็ยังเข้าชิงได้อย่างสม่ำเสมอ ก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้ บราซิล ในรอบชิงชนะเลิศทั้งสองครั้ง โดยเฉพาะในปี 2007 ที่พวกเขาโดนทัพ “แซมบ้า” ถล่มแหลก

แล้วอะไรที่ทำให้ “เลโอ” พลาดในปี 2015? เขารับรางวัลแมน ออฟ เดอะ แมตช์ถึง 4 ครั้งในรายการนั้น แต่ประตูเดียวที่เขาทำได้มาจากรอบแบ่งกลุ่ม แต่กลับกระสุนด้านในรอบน็อคเอาท์ แม้ว่าจะยิงจุดโทษไม่พลาดในการดวลเป้าชี้ขาดกับโคลอมเบียในรอบก่อนรองชนะเลิศก็ตาม และแม้กระทั่งนัดที่ อาร์เจนติน่า ไล่ถล่ม ปารากวัย 6-1 เขาก็ยังทำประตูไม่ได้ด้วยซ้ำ , ในรอบชิงชนะเลิศกับชิลี ที่ต้องมาดวลจุดโทษตัดสินอีกครั้ง , เมสซี่ ก็ทำประตูในเวลาไม่ได้ และแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในพลสังหารที่ดวลจุดโทษเข้า แต่สุดท้าย พวกเขาก็อกหักแพ้ชิลีอยู่ดี ด้วยสกอร์ 2-4

4.ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบรองชนะเลิศ พบ เชลซี (2012)

เราจะนับทั้งเหย้าทั้งเยือนก็แล้วกัน ในข้อนี้ ขอเกริ่นก่อนว่าฤดูกาลนั้น (2011-2012) เขาทำไป 14 ประตูจากการลงเล่น 11 เกมในแชมเปี้ยนส์ ลีก แต่มีเพียง 3 นัดเท่านั้นที่เขายิงไม่ได้ และ 2 ใน 3 ที่ว่า มาจากการลงสนามพบ เชลซี

ดิดิเย่ร์ ดร็อกบา ทำประตูชัยเพียงลูกเดียวที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ทำให้บาร์ซ่าต้องมาตามงานต่อที่คัมป์ นู ซึ่งพวกเขามีโอกาสทำประตูสำคัญเมื่อ เชสก์ ฟาเบรกาส โดน ดิดิเย่ร์ ดร็อกบา ทำฟาวล์ในเขตโทษ แต่ เมสซี่ กลับสังหารพลาด และกลายเป็นฝันร้ายของเขาที่ไม่เคยยิงประตูเชลซีได้เลยตลอดอาชีพค้าแข้ง (สถิติดังกล่าวจบลงในแชมเปี้ยนส์ ลีกรอบ 16 ทีมสุดท้ายฤดูกาลนี้)

กลับกลายเป็นตัวตลกจอมทื่อในพรีเมียร์ลีกเวลานั้นอย่างเฟร์นานโด ตอร์เรส ที่ทำประตูตัดสินในช่วงทดเวลาการแข่งขัน บาร์ซ่าตกรอบ และเชลซี กลายเป็นแชมเปี้ยนของยุโรป

3.โคปา อเมริกา เซนเทนาริโอ พบ ชิลี (2016)

เหมือนว่าเมสซี่จะลงเล่นในปี 2016 ได้ดีกว่าปี 2015 เขาทำได้ถึง 5 ประตู กระทั่งมาถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งรวมประตูที่ปราบ สหรัฐอเมริกา ในรอบรองชนะเลิศ กระทั่งต้องมาชิงดำกับ ชิลี อีกรอบเพื่อล้างแค้น แต่กลับกลายเป็นต้องมาดวลจุดโทษตัดสินกันอีกรอบ ซึ่ง “ฟ้าขาว” อกหักซ้ำสองแพ้ไปด้วยสกอร์เดิม 2-4 และครั้งนี้แย่กว่า เมื่อ เมสซี่ พลาดจุดโทษในการดวลเป้าชี้ขาด

