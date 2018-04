จากวันแรกถึง Shonichi รวมปรากฏการณ์ช้างศึกผนึกกำลัง BNK48

ด้วยการเดินหมากแบบกล้าได้กล้าเสีย ไม่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ และมองไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การตลาดของสมาคมฯ ในยุคใหม่จึงถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างดี เมื่อเรียกช้างศึกเบอร์ 12 และเบอร์ 48 มาอยู่ร่วมกันในสนามสร้างสถิติใหม่เมื่อฟุตบอลคิงส์คัพที่ผ่านมา

แต่ก่อนจะถึงตอนนั้น ตามไทม์ไลน์ที่ผ่านมา เราได้เห็นอะไรกันมาบ้างจากการร่วมมือกันครั้งนี้ ไปดูกัน

27 กุมภาพันธ์

เป็นวันแรกที่แฟนบอลและเหล่าโอตะของ BNK48 ได้เห็นภาพของเฌอปรางค์ อารีกุล กัปตันวง BNK48 สวมชุดเชียร์ทีมชาติไทย พร้อมข้อความ ALL ABOUT YOUR HEART และ COMING SOON

จากภาพนี้สร้างความประหลาดใจให้ทั้ง 2 ฝ่ายว่าพวกเธอจะทำอะไร จนวันถัดมา (28 กุมภาพันธ์) BNK48 ประกาศเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมให้กำลังใจทีมชาติไทยทุกรายการที่ทำการแข่งขัน และนี่คือข้อความแรกของพวกเธอ

BNK48 x ช้างศึก ข้อความจากเหล่าเมมเบอร์ถึงแฟนคลับทีมชาติไทยทุกคน อะแฮ่มๆ นี่คือข้อความแรกจากน้องๆ เมมเบอร์ BNK48 ที่ฝากถึงเหล่าสาวก ช้างศึก หลังจากเข้ามาร่วมเป็นกองเชียร์อย่างเป็นทางการทีมชาติไทย ขอฝากเนื้อฝากตัวน้องๆ ไว้ในอ้อมใจชาวช้างศึกด้วยนะจ๊ะอยากเจอเหรอ? ไปเจอสิ ซื้อบัตรเลย ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์คลิกเลยนะ http://www.thaiticketmajor.com/sport/kings-cup46-2018-th.html Cherprang BNK48 Noey BNK48 Pun BNK48 Tarwaan BNK48#เชียร์ไทยใช้ใจล้วนๆ #ช้างศึก #BNK48 Posted by ช้างศึก on Wednesday, 28 February 2018

4 มีนาคม

หลังจากประกาศตัวเป็นเชียร์ทีมชาติไทยได้ไม่นาน ทางวง BNK48 ได้ประกาศรายชื่อ 16 เม็มเบอร์ที่ทำหน้าที่แสดงคอนเสิร์ตและร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพในวันที่ 22 และ 25 มีนาคมนี้

ซึ่งหลังจากได้ประกาศรายชื่อเม็มเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ด

ป้ายโฆษณาตามอาคาร

ตามรถไฟฟ้าใต้ดิน

ซึ่งทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดกระแส #เชียร์ไทยใช้ใจล้วนๆ ขึ้นมา

6 มีนาคม

22 มีนาคม

ก่อนเกมคิงส์คัพระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติกาบอง ได้มีการโชว์แสดงสดเพลงโชนิจิ หรือ วันแรก ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ท่ามกลางแฟนบอลและเหล่าโอตะหลายหมื่นคน ก่อนที่พวกเธอจะกลายร่างเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทย สร้างสีสันและรอยยิ้มให้แฟนบอลมีความสุขใน 2 นัดที่ทำการแข่งขัน แม้ทีมชาติไทยจะไม่ได้แชมป์คิงส์คัพ แต่ความน่ารักของพวกเธอก็เข้าไปในส่วนหนึ่งในความทรงจำของกองเชียร์ทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย

1 เมษายน

ตอกย้ำความร่วมมือกันระหว่าง BNK48 x Changsuek อย่างชัดเจนด้วยการให้แข้งฟอร์มฮ็อตของทีมชาติไทยโดดร่วมเข้าเล่นมิวสิควิดีโอซิงเกิลใหม่เอี่ยม “Shonichi” ของไอดอลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของไทยขณะนี้อย่าง BNK48 ถ่ายทอดประสบการณ์ “วันแรก” ของชีวิตลูกหนังออกมาอย่างน่าประทับใจ

การปรากฏตัวครั้งแรกของ นิว-ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ และ โย่ง-พรรษา เหมวิบูลย์ 2 แข้งช้างศึกที่กำลังF=;Nฟอร์มที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติไทย มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตจนมีวันนี้ในฐานะนักเตะทีมชาติไทย ถือเป็นการเข้าเล่นมิวสิควิดีโอครั้งแรกของพวกเขาทั้งคู่ และเป็นตัวแทนของคนที่ต่อสู้จนมีวันที่ประสบความสำเร็จในเส้นทางลูกหนัง ตามคอนเซ็ปต์ของเพลง ถือเป็นโปรเจ็คล่าสุดที่ทั้งช้างศึกและ BNK48 ทำร่วมกัน

ซึ่งนับตั้งแต่วันแรกที่พวกเธอปรากฏตัวเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทย จนได้มีโปรเจ็คถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ “Shonichi/วันแรก” ซึ่งแฟนบอลและเหล่าโอตะจะได้เห็นอะไรมากมายยิ่งไปกว่านี้อย่างแน่นอน