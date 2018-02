Will Grigg’s on Fire จะกลับมาฮิตอีกครั้ง?

หลังจากสิ้นเสียงนกหวีดที่ดีดับเบิ้ลยู สเตเดี้ยม แฟนบอลวีแกน แอธเลติก ได้เฮกันลั่นสนาม เมื่อทีมรักพลิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกที่กำลังลุ้น 4 แชมป์ในฤดูกาลนี้ไป 1-0 และเพลงนี้ก็ดังลั่นไปทั่วสนามและในโซเชียลมีเดีย

“Will Grigg’s on Fire, Your Defense is terrified.”

He's on the plane to france

And when he gets the winner

Were gonna sing and dance

He will score goals

He will score just more and more

Will grigg's on fire you defence is terrified

— Curiosidades PL (@Curiosidades_PL) February 19, 2018