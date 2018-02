5 ประตูสุดสวยไทยลีกสัปดาห์ที่ 2 (VIDEOS)

Highlight: Pattaya United 4 – 1 Chainat Hornbill

Match Highlight: Hat-trick hero Lukian has made the home team proud on the first home game of the season. เกมการแข่งขันที่ 2 : พัทยายูไนเตด ชนะ 4 – 1 ชัยนาทฮอร์นบิล (ลูเคียน 9,34,58 / พีรดนย์ (เจ้านิว) 87 / เฮนรี่ 3) Match Day 2: Pattaya United 4 – 1 Chainat Hornbill ( Lukian 9,34,58 Peeradol.C 87 / Henry 3)#PrideOfPattaya#1TeamOnePride#PattayaUnited

