เจาะลึกความเป็นมาแฮชแท็ก #YoPierre

#YoPierre เป็นแฮชแท็กที่มาแรงแซงทางโค้งกว่าใครในตลาดซื้อขายรอบนี้

มันมาจากสายใยความสนิทสนมระหว่าง เฮนริค มคิทาร์ยาน และ ปิแอร์ เอเมอริค โอบาเมย็อง ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งต้องชื่นชมทีมงานโซเชี่ยลเน็ทเวิร์คของอาร์เซน่อล ที่ใส่ใจรายละเอียดของชาวทวิตเตอร์ และนำมาซึ่งแฮคแท็กที่ถูกแชร์กันกระจายในวันเปิดตัว

ที่มาของแฮชแท็ก #YoPierre

22 มกราคม 2018

เฮนริค มคิทาร์ยาน ย้ายไปร่วมทีมอาร์เซน่อล สลับขั้วกับ อเล็กซิส ซานเชซ ไปแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

23 มกราคม 2018

I’m 100% sure Mkhitaryan said “Yo Pierre, you want to come out here?” pic.twitter.com/amGdiTCM5D

มีแฟนบอลช่างสังเกตของอาร์เซน่อลรายหนึ่งชื่อ @Makhiavelli อ่านปากของ มคิทาร์ยาน ในขณะที่กำลังถ่ายทำคลิปวิดิโอเปิดตัวของเขากับอาร์เซน่อล

นี่เป็นครั้งแรก ที่เราเห็นๆชัดว่า มคิทาร์ยานพูดคำว่า “โย ปิแอร์” ซึ่งทำให้แฟนบอลเดากันได้ไม่ยากว่า ใครจะย้ายมาร่วมทีมของพวกเขาคนต่อไป

แฟนบอลที่ใช้ชื่อว่า @Makhiavelli จึงกลายเป็นตำนานของแฟนบอลอาร์เซน่อลไปโดยปริยาย

ต่อมา ทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของอาร์เซน่อล หลุดตอบคอมเม้นท์นี้ของคุณ @Makhiavelli ก่อนที่จะลบออกไป

ช่วงเวลาต่อมาเหมือนสโมสรจะทำตัวแปลกมากขึ้นด้วยการลบวิดิโอเปิดตัวมคิทาร์ยานชิ้นนั้นทิ้งไปเลย

24-30 มกราคม 2018

อาร์เซน่อล ยังเงียบ ไม่ขยับตัวใดๆ

31 มกราคม 2018

อาร์เซน่อล แพ้ให้กับ สวอนซี ซิตี้ ก่อนที่ทวิตเตอร์ของอาร์เซน่อลจะพูดถึงวาทะของอาร์แซน เวนเกอร์ที่กล่าวเป็นนัยๆว่า

“โดยปกติแล้วทุกอย่างมักจะมาเกิดขึ้นในวันสุดท้าย”

และสิ่งที่เวนเกอร์พูดก็ไม่ผิดไปจากนั้น เพราะอีก 12 ชั่วโมงต่อมา อาร์เซน่อลก็เปิดตัวนักเตะที่ชาวเดอะ กันเนอร์สรอคอยกันมาตลอด

และอีกนาทีถัดมา แฮชแท็ก #YoPierre ก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

สิ่งที่แฟนคลับชื่อ @Makhiavelli ทวิตไปนั้น ถูกต้องทุกประการ!

จากนั้น ทั้งสโมสร และแฟนบอล ต่างก็ร่วมทวิตแฮชแท็ก #YoPierre กันอย่างต่อเนื่อง

So @Aubameyang7's a Gunner – and here's how he feels 🔴

Let us know how you reacted to the signing by replying to this with GIFs, memes, pics – use #YoPierre pic.twitter.com/P9RUPnUC0p

— Arsenal FC (@Arsenal) January 31, 2018