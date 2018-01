8 ประตูซูฮก “โรนัลดินโญ่”

“ฟ็อกซ์ สปอร์ต ไทยแลนด์” ย้อนพาไปชมสุดยอด 8 ประตูของ โรนัลดินโญ่ ที่ยังตรึงใจแฟนบอลมาจนถึงทุกวันนี้

ข่าวใหญ่อีกหนึ่งประเด็นในวงการฟุตบอล ไม่ใช่การย้ายทีมของอเล็กซิส ซานเชซ แต่เป็นการแขวนสตั๊ดของสุดยอดตำนานนักเตะบราซิลอย่าง “โรนัลดินโญ่” ต่างหาก

ดาวเตะวัย 37 ปีี ที่ร่วมแสดงในโฆษณาที่ชื่อ “Nike’s 2002 Scorpion KO” เตรียมอำลาสนามอย่างเป็นทางการ หลังเสร็จสิ้นศึกฟุตบอลโลกที่รัสเซีย

นอกจากภาพการเล่นกับ ฟลูมิเนนเซ่ เมื่อปี 2015 แล้ว เขายังสวมเสื้อของปารีส แซงต์ แชร์กแม็ง , บาร์เซโลน่า , เอซี มิลาน , เกรมิโอ , ฟลาเมงโก้ ,แอตเลติโก้ มิเนโร่ และ เควเรทาโร่

ในระดับทีมชาติ ดาวเตะฟันนำหน้า รับใช้ทัพ “เซเลเซา” มาทุกรุ่น โดยคว้าแชมป์โลกร่วมกับทีมชุดยูู-17 นอกจากนั้นยังมี แชมป์โคปา อเมริกา , คอนเฟดเดอเรชั่นส์ คัพ และ ฟุตบอลโลก



ตำนานบาร์เซโลน่า

เขาเคยบอกว่าช่วงเวลา 5 ปีของเขาที่อยู่กับบาร์ซ่า เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เขาเป็นบราซิเลี่ยนของจริงขนานแท้และดั้งเดิมในสนาม (ก่อนจะมีคูตินโญ่ในวันนี้)

ในปี 2002-2008 มิดฟิลด์ตัวรุกจอมยิ้ม โชว์การเล่นเกมรุกให้แฟนบอลที่มาชมเกมคัมป์นูรู้สึกคุ้มค่าตั๋วกลับบ้านไปทุกคน เขามีทั้งเทคนิคเฉพาะตัว , การสร้างสรรค์เกม , ฟรีคิก และลูกจุดโทษ รวมแล้วเขาทำไปได้ 70 ประตู จากการลงเล่น 145 นัด

เขามีทริกทีเด็ดอย่าง “อีลาสติโก้” ที่เขาเรียนรู้มาจาก ริเวลิโน่ (อดีตตัวทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี 1970) ครั้งหนึ่งเดโก้ เคยให้คำจำกัดความกับเขาว่า “มีพรสวรค์เพียวๆที่มากกว่า ลิโอเนล เมสซี่ และ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เสียอีก”

“เขาเล่นฟุตบอลด้วยความสามารถพิเศษได้เพลินตาและเป็นธรรมชาติ ทุกครั้งที่เขาได้สัมผัสบอล เหมือนกับโลกเปลี่ยนไปเป็นอีกใบ”

นอกจากการคว้าถ้วยรางวัลทั้งทีมและส่วนตัวไปประดับตู้โชว์ (ลา ลีกา , แชมเปี้ยนส์ลีก และ บัลลงดอร์) โรนัลดินโญ่เองยังเป็นผู้ปลุกปั้น เมสซี่ ที่ก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของฟีฟ่าถึงสองสมัย แถมยังเป็นคนจ่ายบอลให้ เมสซี่ ยิงให้อาร์เจนติน่าเป็นลูกแรกอีกต่างหาก!

และแม้ว่าเขาจะได้รับความสำเร็จเป็นถ้วยรางวัลน้อยกว่า เมสซี่ หรือ โรนัลโด้ แต่เขายืนยันว่า “เขาได้มาแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกฟุตบอล และผมก็รู้สึกภูมิใจกับมันมาเสมอ”

เช่นเดียวกัน เราก็รู้สึกขอบคุณ เพลย์เมกเกอร์ทีมชาติบราซิล ที่มอบความสวยงามในสังเวียนลูกหนังให้กับเรามาโดยตลอด ดังนั้น นี่คือ 8 ประตูที่ดีที่สุดในความทรงจำของ “โรนัลดินโญ่”

เปแอสเช 2-0 บอร์กโดซ์ (เฟร้นช์ ลีก คัพ)

24 เมษายน 2003

โรนัลดินโญ่ ยิงประตูปิดท้ายอย่างสวยกับจังหวะชิพบอลข้ามตัว อุลริช ราเม่ นายทวารของบอร์กโดซ์ไปแบบไร้ที่ติ

แฟนบอลปาริเซียงต่างยืนขึ้นปรบมือให้กับฟอร์มอันสุดยอดของเขา

บาร์เซโลน่า 1-1 เซบีย่า (ลา ลีกา)

3 กันยายน 2003

เกมนี้เป็นเกมประเดิมสนามของเขาในสีเสื้อ บาร์เซโลน่า แม้ว่าเกมจะเตะกันเที่ยงตรง แต่แค่มีเขาในสนามคนเดียว ก็สามารถพาแฟนบอล 8 หมื่นคนมาชมเกมนี้ได้

เขากระชากบอลมากลางสนาม เลี้ยงผ่านแข้งเซบีย่าสองคน จากนั้นก็ยิงไกลจากระยะ 30 กว่าหลาเข้าไปอย่างสวยงาม

บาร์เซโลน่า 4-0 บียาร์เรอัล (ลา ลีกา)

25 พฤศจิกายน 2006

G⚽️AL MORNING!!!

🔝⚽️ Is this one of Ronaldinho’s best goals?

🤙 Today marks 11 years since this strike 🤙 pic.twitter.com/BNfZSMkidR

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2017