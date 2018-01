มาโน่ โพลกิ้ง “ผมจะอยู่สร้างความสำเร็จกับแบงค็อก ยูไนเต็ด”

การแข่งขันไทยลีก 2018 ใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกที พอล วิลเลียมส์ จึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์มาโน่ โพลกิ้ง เฮดโค้ชของ “แข้งเทพ” แบงค็อก ยูไนเต็ด เกี่ยวกับความกดดันในการพาทีมไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมาโน่เองก็ยอมรับว่ากดดันในการพาทีมคว้าแชมป์รายการหนึ่ง หลังจากที่เขาเข้ามาคุมทีมนี้เป็นฤดูกาลที่ 5 แล้ว และเขาเองก็คาดหวังว่า ฤดูกาลนี้จะไม่ใช่ฤดูกาลสุดท้ายของเขากับแบงค็อก

“ใช่ ผมรู้ดีว่ากดดันแค่ไหน” ฟอกซ์ ให้สัมภาษณ์ผ่าน FOX Sports Asia

“ผมเคยกดดันแบบนี้มาก่อน เมื่อมีความคาดหวังมากขุึ้น ความกดดันก็เริ่มสูงขึ้น ผมยังบอกอยู่เสมอว่าเราจะสร้างงานมหัศจรรย์ร่วมกัน ซึ่งทางสโมสรก็เข้าใจ และทำให้เราอยู่ด้วยกันนานขนาดนี้”

“ผมไม่อยากให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายของผมกับแบงค็อก เพราะผมรักสโมสรนี้ ผมชอบวิธีการทำงาน ไม่มีทีมใดในอาเซียนที่ทำงานได้อย่างประธานสโมสร (ขจร เจียรวนนท์) เขาเป็นคนตรงไปตรงมา, จริงใจและช่วยเหลือผมไว้มาก เขาปล่อยให้ผมได้ตัดสินใจ ไม่เข้าไปขัดขวางทั้งงานประจำและการฝึกซ้อม ผมพอใจที่จะทำงานกับทีมนี้ และนั่นเป็นเหตุผลที่ผมพร้อมจะสู้ต่อ”

“เราช่วยกันผลักดันสโมสรมาจนถึงจุดนี้ ถึงดีแล้วแต่ยังไม่พอ ผมทราบดีที่สโมสรต้องการความสำเร็จ เราทำงานทุกวันเพื่อพาทีมคว้าแชมป์รายการแรกให้ได้”

