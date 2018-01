หัวใจของชายใส่แว่นที่แอนฟิลด์

เคยคิดไม่ตกอยู่เหมือนกันครับ ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้จัดการทีมควรมีคืออะไร?

ความรอบรู้ด้านแท็กติก ก็ใช่ … การบริหารจัดการภายในสโมสร ก็ใช่ (เพราะคุณคือผู้จัดการทีมเลยนะครับ ไม่ใช่เฮดโค้ช)

แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะทำให้นักเตะทุกคนเล่นเพื่อคุณได้อย่างไร

ทั้งเรื่องแท็กติก การแก้เกม และจิตวิทยา ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดครับ … สำหรับแท็กติก สามารถวางแผนกันได้ แต่เรื่อง จิตวิทยา บางทีมันออกมาจากภายใน คุณต้องสั่งจิตตัวเอง และมีสิ่งนั้นในใจคุณจริงๆ

ท่าทางเวลาคุณแสดงออก เวลาคุณพูด เวลาคุณเฮสุดเหวี่ยงในสนามยามทีมยิงเข้า และเวลาทีมคุณแพ้ คุณจะแสดงออกต่อลูกทีมอย่างไร

ซึ่งไม่น่าใช่สิ่งที่ โซรัน ยานโควิช กุนซือทีมชาติไทยชุดยู-23 ทำ หลังจากเกมพบญี่ปุ่นในศึกชิงแชมป์เอเชีย ที่เขาลงไปนั่งยอง เอานิ้วชี้เขี่ยผืนหญ้าเล่น พร้อมสีหน้าซึม สติหลุดออกจากร่าง

FULL TIME!

🇹🇭 lose to 🇯🇵 1-0, knocking the War Elephants out of the championship.#AFCU23 #THAvJPN pic.twitter.com/0rNSjw8oPj

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 13, 2018