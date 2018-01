เปิดปมขัดแย้ง “คอนเต้-มูรินโญ่”

แฟนบอลน่าจะทราบกันดีเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกับระหว่างโจเซ่ มูรินโญ่ และ อันโตนิโอ คอนเต้

ความตึงเครียดระหว่างสองผู้จัดการทีมเกิดขึ้นในหลายฤดูกาลที่ผ่านมา และค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ก่อนกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ เปิดสงครามกันอย่างชัดเจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งมันกำลังจะกลายเป็นสงครามกุนซือที่ยืดเยื้อไม่แพ้สมัยของอาร์แซน เวนเกอร์ และ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน

คอนเต้ เพิ่งจะยิงกระสุนลูกแรกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกล่าวถึงมูรินโญ่ว่าเป็น “เด็กน้อย” ต่อด้วยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่กุนซือชาวอิตาเลียนบอกกับนักข่าวว่า เขาจะไม่ลืมความบาดหมางของเขากับ มูรินโญ่ แม้ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นปัญหาส่วนบุคคล มากกว่าปัญหาระหว่างสองสโมสร

อย่างไรก็ตาม ทั้งนักข่าวและแฟนบอลกำลังรอ มูรินโญ่ อยู่ว่าจะตอบโต้คำพูดของ คอนเต้ อย่างไร

การพบกันของ แมนฯยูไนเต็ด และ เชลซี จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แต่เหมือนกับว่าเขาทั้งคู่คงไม่ต้องรอให้ถึงตอนนั้นแล้ว และน่าจะเปิดศึกกันเองนอกรอบไปเลย

ฟ็อกซ์ สปอร์ต เอเชีย ไทยแลนด์ ขอนำท่านผู้อ่านไปย้อนดูประวัติความบาดหมางระหว่าง คอนเต้ และ มูรินโญ่กัน



ตุลาคม 2016 : มูรินโญ่กับฝันร้ายที่เดอะ บริดจ์

เชลซี ถล่ม แมนฯยูไนเต็ด 4-0 ในเกมที่ มูรินโญ่ เยือนถิ่นเก่าครั้งแรกในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ช่วงท้ายเกม คอนเต้ พยายามปลุกเร้าแฟนบอลให้เชียร์กันดังขึ้น ซึ่งทำให้ มูรินโญ่ ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่า “คุณนำตั้ง 4-0 แล้ว ไม่ต้องฉลองขนาดนั้นก็ได้ คุณนำแค่ 1-0 ก็ฉลองได้แล้วล่ะ แค่นี้พวกเราก็อายกันพอแล้ว”

มีนาคม 2017 – คอนเต้ไม่พอใจแท็กติก “เงาอาซาร์”

กุนซือชาวอิตาเลียนกล่าวหา มูรินโญ่ ที่ใช้แท็คติคประกบเอเด็น อาซาร์ คอยเตะและตอดทั้งเกม กระทั่งอันเดร์ เอร์เรร่า รับใบแดงจากการทำฟาวล์ อาซาร์ 2 ครั้ง “แท็กติกฟุตบอลที่ไล่เตะฝั่งตรงข้าม สำหรับผมมันไม่ได้เรียกว่าฟุตบอลหรอก”

เมษายน 2017 – คอนเต้เหน็บ แมนฯยูไนเต็ด ใช้เงินแก้ปัญหา

อีกครั้งที่คอนเต้ มุ่งเป้าไปที่การวิจารณ์สองทีมจากแมนเชสเตอร์ หลังจากที่เชลซีใกล้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นก่อน โดยเหน็บทั้ง ยูไนเต็ด และ ซิตี้ ว่าการใช้เงินไม่ได้รับประกันความสำเร็จเสมอไป

“ฤดูกาลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ทีมที่ได้แชมป์ไม่ใช่ทีมที่จ่ายเงินมากที่สุด และไม่ได้เป็นฤดูกาลแรกที่สองทีมนี้ใช้จ่ายเงินมากเกินไป แท้จริงแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกกับการเสริมทีมให้ดีที่สุด คือบางทีพวกเขาอาจจะมองว่ามันวิธีท่ี่เหมาะสมที่จะพาทีมคว้าแชมป์ อย่างไรก็ตาม แต่ละสโมสรก็มีทางเป็นของตัวเอง”

กรกฎาคม 2017 : คอนเต้พูดถึง “มูรินโญ่ซีซั่น”

หลังจากเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก คอนเต้พยายามเตือนนักเตะว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบ “มูรินโญ่ซีซั่น” ที่กุนซือโปรตุกีสพาทีมตกต่ำ อยู่ในโซนล่างของตาราง และสุดท้ายโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังคว้าแชมป์ลีกได้เพียงปีเดียว

“พวกเรารู้ดีว่าฤดูกาลต่อไปจะยาก เราไม่ต้องการให้เกิดเหมือนที่มันเคยเกิดกับมูรินโญ่ ที่สุดท้ายทำให้เราจบแค่อันดับ 10 เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้”

พอเหล่าผู้สื่อข่าวนำคำพูดของคอนเต้ ไปถามความเห็นของอีกฝ่ายบ้าง มูรินโญ่ กลับเลือกจะไปจี้ปมส่วนตัวเรื่องโรคผมร่วงของ ที่กุนซือชาวอิตาเลียนกำลังเผชิญอยู่แทน

“ผมอาจจะเลือกตอบได้หลายแบบ แต่สำหรับคอนเต้ ผมจะไม่เปลืองเส้นผมของตัวเองเพื่อไปคุยกับเขาหรอก”

ตุลาคม 2017 : มูรินโญ่ตอกกลับคอนเต้เรื่องปัญหานักเตะเจ็บ

เริ่มจากคอนเต้ที่กล่าวหา มูรินโญ่ว่า ทีมคู่แข่งมัวแต่คร่ำครวญเรื่องปัญหาบาดเจ็บของทีมตัวเอง ซึ่งมูรินโญ่ตอกกลับทันทีว่า

“ถ้าผมจะเป็นอย่างที่เขาบอก ผมจะร้องไห้ให้คุณเห็นสักห้านาทีเลย แต่ผมไม่ทำแบบนั้นหรอก”

จากนั้นคอนเต้ก็สวนกลับใส่ว่า “ผมว่าเขาควรจะมองเรื่องของตัวเอง และทีมของตัวเองนะก่อน ไม่ใช่เรื่องของคนอื่น”

“มีหลายครั้งที่มูรินโญ่ทำเป็นมาสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เชลซี ไม่เชื่อคุณก็ดูอย่างเมื่อฤดูกาลที่แล้วสิ”

พฤศจิกายน 2017 – ไม่จับมือ

คอนเต้ ไม่ยอมจับมือกับ มูรินโญ่ หลังจบเกมที่ เชลซี ชนะ ยูไนเต็ด 1-0 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ จากนั้นมูรินโญ่เลยเหน็บว่า

“คุณอยากให้ผมวิ่งไล่ตามเขาลงไปในสนามเลยไหมล่ะ ผมอยู่ตรงนั้น และทุกเกมการแข่งขันผมก็จับมือกับทุกคน ฉะนั้นผมทำหน้าที่ของผมแล้ว”

ด้านคอนเต้ตอบผู้สื่อข่าวว่า “มันไม่สำคัญหรอกเรื่องจับมือ สิ่งสำคัญคือต้องชนะการแข่งขัน คุณต้องให้ความเคารพกันในสนามด้วย ไม่ใช่แค่นอกสนามอย่างเดียว”

มกราคม 2018 – มูรินโญ่กับความคิดเห็นแบบ “ตัวตลก”

มูรินโญ่ บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องแสดงท่าทางเหมือนตัวตลกอยู่ข้างสนาม ซึ่งน่าจะเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่แซะ คอนเต้ จากนั้น กุนซือชาวอิตาเลียนก็แขวะ มูรินโญ่กลับว่า เป็นกุนซือจอมขี้ลืม ทำเป็นลืมว่าตัวเองเคยทำอะไรไว้ในอดีต

มูรินโญ่เลยตอบกลับไปว่า “สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นกับผมแน่นอนคือเรื่องล็อกผลการแข่งขัน”

เรื่องนี้เกี่ยวกับตอนที่ คอนเต้ ลืมส่งรายงานเรื่องล็อกผลการแข่งขัน จนเป็นข่าวว่าเขามีเอี่ยวกับการล้มบอล สมัยที่เขาคุมทีมเซียน่า ก่อนโดนสมาคมฟุตบอลอิตาเลียนลงโทษแบน 4 เดือนเมื่อปี 2012 สมัยที่เจ้าตัวไปคุม ยูเวนตุส แต่เจ้าตัวก็พ้นมลทินโดยสิ้นเชิงในเวลาต่อมา

ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่คอนเต้ โดน มูรินโญ่ กล่าวโจมตีเรื่องส่วนตัว จึงตอกกลับหาว่ามูรินโญ่เป็น ‘เด็กน้อย’

“ในอดีตเขาเคยทำตัวเหมือนเด็กไม่โตมาแล้วหลายครั้ง และแม้แต่ตอนนี้ หรือวันพรุ่งนี้ เขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ ผมรู้จักเขาดี เขาเป็นคนระดับที่ผมจะไม่ไปยุ่งด้วย”

“ตอนเขาทำงานคุมทีมอินเตอร์ มิลานอยู่ที่อิตาลี เขาเคยด่า เคลาดิโอ รานิเอรี่ ว่าอ่อนภาษาอังกฤษ แต่เวลาต่อมา พอรานิเอรี่ โดนปลดจากเลสเตอร์ ซิตี้ มูรินโญ่ดันเอาเสื้อที่สกรีนตัวอักษร “CR” ไปให้เขาเฉย นี่แหละ แสดงให้เห็นชัดเลยว่าคุณเป็นคนตลบตะแลงแค่ไหน”

Conte swings from the roof of the dugout. pic.twitter.com/447IFNenZB

— £yram (@djedezy) March 18, 2017