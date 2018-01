อีกนานแค่ไหนที่ตัวแทนอาเซียนจะไปถึงระดับท็อปของเอเชีย

ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ประจำปี 2018 เป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากอาเซียนเข้าร่วมถึง 3 ทีม ได้แก่ ไทย, มาเลเซีย และเวียดนาม มากกว่าในปี 2016 ที่มีเพียงไทยและเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนในปี 2013 ที่จัดการแข่งขันครั้งแรก มีเมียนมาที่ผ่านรอบคัดเลือกมาเล่นในรอบสุดท้าย

ในนัดแรกของมั้ง 3 ทีม ต่างไม่มีแต้มทั้งหมด ทีมชาติไทยที่เสียสมาธิไปแค่ 2 นาทีนำมาการเสียประตูให้กับเกาหลีเหนืออย่างรวดเร็ว แม้ช่วงเวลาที่เหลือ ทีมชาติไทยพยายามหาววิธีทำประตูอย่างหนัก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จนต้องจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อคู่แข่งรายเดิมด้วยสกอร์เดิมที่เคยแพ้ในรายการ M-150 คัพ

2' GOAL! 1-0 DPR Korea A dream start for Ri Hun, who takes advantage of a Thailand defensive breakdown and gets DPR Korea on the board.#AFCU23 #PRKvTHA pic.twitter.com/xrYJZ4tyBo — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 10, 2018

ซึ่งโซรัน ยานโควิชและทีมงานต้องหาทางปรับจูนให้แนวรุกมีความเฉียบคมมากขึ้นและแนวรับมีสมาธิตลอดเวลา ก่อนที่เขาจะต้องเจอศึกหนักในการพบกับญี่ปุ่นและปาเลสไตน์ ซึ่งถ้าทีมชาติไทยจบรายการนี้ด้วยการไม่มีแต้ม ยานโควิชอาจไม่ได้รับอนุญาตให้คุมทีมในไทยอีกต่อไป

ด้านทีมชาติมาเลเซียที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรก ก็ประสบปัญหาแนวรับขาดสมาธิ จนนำมาซึ่งการเสียประตูให้อิรัก แชมป์เอเชียปี 2013 ตั้งแต่ 5 นาทีแรก หลังจากนั้นกลายเป็นอิรักที่ครองเกมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถถล่มมาเลเซียไป 4-1 ปล่อยให้มาเลเซียต้องเจอศึกหนักกับจอร์แดนและซาอุดิอาระเบีย เป็นหน้าที่ของ อ๋อง คิม สวี ที่ต้องปรับแก้ไขแนวรับให้แข็งแกร่งก่อนที่จะเสียประตูให้กับทีมจากฝั่งอาหรับมากไปกว่านี้

ส่วนทีมชาติเวียดนามสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการนำทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อนตั้งแต่ 17 นาทีแรกจากเหงียน กวง ไฮ

17' GOAL 1-0 Vietnam 🇻🇳 take the lead against the run of play after Nguyen Quang Hai scored an absolute belter from the edge of the box!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/LDKjfdB7c1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

แต่เกาหลีใต้สามารถตีเสมอในนาทีที่ 29 นอกจากนี้เกาหลีใต้ยังมีโอกาสได้ประตูเพิ่มจากลูกจุดโทษ แต่ด้วยความมั่นใจที่เกินเหตุ ทำให้ยุน ซึง-วอน ยิงจุดโทษแบบปาเนนก้าไปติดเซฟนายทวารบุย เทียน ดุง แต่สุดท้ายเกาหลีใต้ก็ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมจากลูกเซตพีซ จากเกมนี้ ทำให้ออสเตรเลียและซีเรียต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้ ถ้าคิดจะเก็บ 3 แต้มจากเวียดนาม

48' Penalty miss! Yoon Seung-Won makes an absolute blunder as his penalty is easily saved!#AFCU23 #KORvVIE pic.twitter.com/N8ndUco4yR — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 11, 2018

ถึงแม้รายการนี้ จะไม่ได้คัดเลือกหาตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว แต่ก็เป็นแบบทดสอบชั้นดีสำหรับทีมจากอาเซียนในการเจอกับทีมระดับชั้นนำของเอเชียว่า ตนเองมีจุดอ่อนตรงไหนและต้องปรับปรุงให้ได้ก่อนที่ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีจะจัดการแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปเล่นโอลิมปิกในอีก 2 ปีข้างหน้า