โพลดี้เคบับ! โพโดลสกี้เปิดร้านใหม่ใจกลางเมืองโคโลญจน์

ลูคัส โพโดลสกี้ อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมันของวิสเซล โกเบ ใช้เวลาว่างจากการรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา เปิดร้านอาหารใจกลางเมืองโคโลญจน์

กองหน้าวัย 32 ปีเปิดร้านอาหารสไตล์ตุรกีชื่อว่า “มังกัล โดเนอร์” ซึ่งเป็นร้านขายอาหารจำพวกเคบับ (เนื้อย่าง) ซึ่งในวันแรกที่เปิดจำหน่ายนั้น ต้องมีคนรอเข้าถึง 5 ชั่วโมงถึงจะได้รับประทานเคบับ

A night to remember in Cologne, the beginning of a new fun chapter. The best döner out there. Thank you all for coming and I hope you enjoyed it ! 👍🏻😋 #Mangal #Döner #Poldi #Gazver #Dönercipoldiusta pic.twitter.com/OIvkbeLU8j

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 6, 2018