ประเด็นสำคัญหลังจบเกมส์นัดชิงโตโยต้า แม่โขง คลับ แชมเปี้ยนชิพ

หลังจากจบเกมรอบชิงชนะเลิศโตโยต้า แม่โขง คลับ แชมเปี้ยนชิพ นัดที่ 2 ระหว่าง เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ ซานนา คั้นห์ฮว่า ที่สนามศุภชลาศัยจบลงด้วยชัยชนะของเมืองทองอย่างท่วมท้น 4-0 (รวมผล 2 นัดเมืองทองคว้าแชมป์ไปได้ประตูรวม 7-1) FOX Sports ประเทศไทย จึงรวบรวมประเด็นสำคัญๆหลังจบเกมนี้มาให้แฟนบอลทุกท่านได้อ่านกัน

นับตั้งแต่ที่ทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมรายการนี้ตั้งแต่ปี 2015 ทีมจากประเทศไทยได้แชมป์ทุกครั้ง ตั้งแต่ บุรีรัมย์ (2015 และ 2016) และเมืองทอง ยูไนเต็ด (2017) นั่นแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานวงการฟุตบอลไทยที่ยังคงสูงกว่าทีมฟุตบอลจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่

เมืองทอง ยูไนเต็ด ลงแข่งรายการโตโยต้า แม่โขง คลับ แชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรก ยิงไป 7 ประตูในรอบชิงชนะเลิศกับซานนา คั้นห์ฮว่า ทั้ง 2 นัด โดยเป็นผลงานของ อดิศักดิ์ ไกรษร (3 ประตู), สารัช อยู่เย็น, ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร, ธีรศิลป์ แดงดา และสิโรจน์ ฉัตรทอง (คนละ 1 ประตู) และทำให้กองหน้าหมายเลข 9 แห่งเมืองทอง กลายเป็นผู้เล่นสัญชาติไทยและผู้เล่นจากสโมสรในประเทศไทยที่ทำประตูสูงสุดได้ในรายการนี้

39' SAVED. Youssouf Toure jogs up to the spot for the penalty kick and ends up sending the ball straight into Kawin's arms.#TMCC2017 pic.twitter.com/bgL6OJNBlC

