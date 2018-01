Best Footballer in Asia: ใกล้ถึงเวลาของนักเตะจากอาเซียนเฉิดฉาย

ในฐานะที่ฟุตบอลอาเซียนกำลังเติบโต FOX Sports Asia มองเห็นว่าคงใช้สักระยะเวลาหนึ่งที่นักเตะจากอาเซียนจะมีสิทธิ์ได้รางวัล Best Footballer in Asia

วันหนึ่ง มีการถกเถียงผู้ที่จะได้รางวัล Best Footballer in Asia อาจจะไม่ได้มาจากฝั่งตะวันออกหรือตะวันตก แต่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดินแดนที่มีความหลงใหลในฟุตบอลมากเป็นแห่งหนึ่งของโลก มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 700 ล้านคน ก่อนหน้านี้ ความหลงใหลในฟุตบอลตรงข้ามกับจำนวนนักฟุตบอลในสนาม แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ประเทศไทยกลายเป็นหัวเรือหลักในการทำให้คนรู้จักอาเซียนให้มากขึ้น ในปี 2017 ทีมชาติไทยได้เข้าถึงรอบ 12 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย นอกจากนี้ เมืองทอง ยูไนเต็ด ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก โดยตามหลังคาชิมา แอนท์เลอร์ส รองแชมป์สโมสรโลก 2016 เพียงแค่คะแนนเดียว และทิ้งห่างอุลซาน ฮุนได แชมป์เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก ปี 2012 ถึง 4 คะแนน

