เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับรางวัล Best Footballer in Asia

วิลเลี่ยม ไป๋ จะเล่าถึงความเป็นมาของรางวัล Best Footballer in Asia ซึ่งจัดโดย Titan Sports และได้มีแจกรางวัลตั้งแต่ปี 2013

ในปี 1956 กลุ่มผู้สื่อขาวในฝรั่งเศสนำโดยกาเบรียล อาโนต์, ฌากส์ เฟอร์รัน, ฌากส์ ก๊อดเด และ ฌากส์ เดอ ริสวิก ได้รวมตัวกันสำนักงานนิตยสารฟรองซ์ ฟุตบอล เพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอล จากนั้นนักฟุตบอลชั้นนำหลายคนได้ขึ้นปกนิตยสารเล่มนี้ ซึ่งคนทั่วไปรู้จักกันในนามของ “บัลลงดอร์” ในปี 2013 กลุ่มผู้สื่อข่าวในจีนได้รวมตัวกันที่สำนักงานในปักกิ่ง เพื่อจัดตั้งรางวัล “Best Footballer in Asia”

เฮเกลได้เคยกล่าวว่า เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มักเกิดขึ้น 2 ครั้ง และมาร์กซ์กล่าวเสริมว่า ครั้งแรกเป็นเรื่องเศร้า และครั้งต่อไปเป็นเรื่องขำขัน แต่มาร์กซ์ทำนายผิดในเรื่องของฟุตบอล บัลลงดอร์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลยุโรปมานานกว่า 60 ปี ส่วนไททัน สปอร์ตส์ กำลังตามรอยฟรองซ์ ฟุตบอล ในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับฟุตบอลเอเชีย โดยการตั้งรางวัล Best Footballer in Asia ในปี 2013

ทำไมไททัน สปอร์ตส์ ถึงต้องจัด Best Footballer in Asia

ในปี 1984 สหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลระหว่างประเทศ (IFFHS) ได้มีการจัดรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ก่อนที่สหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) จัดรางวัลนี้ใหม่ในอีก 10 ปีต่อมา แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลเอเชียรวมไปถึงแฟนบอลต่างเห็นมาเกณฑ์ในการได้รับรางวัลนี้เต็มไปด้วยความคลุมเครือ

ไททัน สปอร์ตส์ หนึ่งในสื่อกีฬาที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งเป็นพันธมิตรกับฟรองซ์ ฟุตบอล ผู้จัดรางวัลบัลลงดอร์ ได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในฐานะตัวแทนสื่อจีนเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่ปี 2007 เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ และความมีชื่อเสียงของสื่อจีนรายนี้ได้เป็นอย่างดี

ระหว่างที่เป็นมิตรกับสื่อกีฬาฝรั่งเศสนั้น ไททันได้ศึกษาการจัดรางวัลเกี่ยวกับฟุตบอลที่มีความยุติธรรม, โปร่งใส และสง่างาม ในปี 2013 หลังจากที่จัดบัลลงดอร์ได้ 57 ปี ไททันเชื่อว่าถึงเวลาที่นักฟุตบอลเอเชียควรได้รับการยกย่องอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งนักฟุตบอลเอเชียเคยผ่านประสบการณ์การตัดสินอย่างค้านสายตาและมีการชักใยอยู่เบื้องหลังในการโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมของเอเชีย และเพื่อเป็นการยกย่องนักเตะยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ไททันสปอร์ตส์จึงคาดหวังว่า การจัดรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นสร้างประวัติศาสตร์

ขอบเขตของ Best Footballer in Asia

การจัดรางวัลประจำปีของเอเอฟซีมีการจัดรางวัล “ผู้เล่นเอเชียนานาชาติยอดเยี่ยม” แยกออกจาก “ผู้เล่นเอเชียยอดเยี่ยม” ซึ่งเป็นรางวัลเฉพาะผู้เล่นเอเชียที่เล่นในเอเชียเท่านั้น แต่ไททัน สปอร์ตส์ ได้จัดรวมรางวัลเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่สนว่าจะเล่นที่ไหน เพราะเชื่อว่า ผู้เล่นที่ลงเล่นในยุโรปหรือในเอเชีย ล้วนควรอยู่ในกฎกติกาเดียวกัน

แต่รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมเอเชียไม่ควรครอบคลุมแค่ผู้เล่นในเอเชียเท่านั้น ในปี 1995 บัลลงดอร์ได้ปรับเปลี่ยนรางวัลให้ผู้เล่นต่างชาติที่ลงเล่นในยุโรปได้รับรางวัลนี้ ทำให้จอร์จ เวอาห์เป็นผู้เล่นนอกยุโรปคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ดังนั้น รางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชียควรให้กับผู้เล่นต่างชาติที่ลงเล่นลีกเอเชียด้วย เพราะลีกเอเชียรวบรวมนักเตะจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งบางคนโดดเด่นจากในรายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก หรือลีกภายในประเทศ การเข้ามาของผู้เล่นต่างชาติช่วยให้วงการฟุตบอลเอเชียแผ่ขยายอิทธิพลไปมากขึ้น

ใครเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนและกระบวนการลงคะแนนเป็นอย่างไร

รางวัล Best Footballer in Asia มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้

1. ผลงานส่วนตัวและผลงานของทีมในปีนั้นๆ

2. ความสามารถและการเล่นที่ขาวสะอาดของผู้เล่นคนนั้นๆ

3. ช่วงชีวิตในการค้าแข้ง

4. ลักษณะส่วนบุคคล

ซึ่งเป็นผู้เข้าชิงรางวัล Best Footballer in Asia จะต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 1 ใน 4 ข้อนี้ ไททันสปอร์ตส์ จะประกาศรายชือผู้เข้าชิงรางวัล 1 สัปดาห์ก่อนเปิดให้ลงคะแนน ซึ่งผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนให้คนที่อยู่นอกรายขื่อได้ โดยให้ความเคารพในการตัดสินใจ

ไม่มีสูตรตายตัวในวงการฟุตบอล ไททันสปอร์ตส์จึงพยายามหลีกเลี่ยงความกดดันจากการตัดสินบนเงื่อนไข 4 ข้อข้างต้น โดยให้สิทธิ์ผู้ลงคะแนนเสียงในการเลือกนักเตะยอดเยี่ยมด้วยมือของตนเอง

แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการโหวต Best Footballer in Asia? ไททัน สปอร์ตส์จึงเชิญสื่อ 20 รายจากชาติสมาชิกเอเอฟซีในปี 2013 ในอีก 3 ปีต่อมามีผู้ลงคะแนนเสียงถึง 38 คน และในปีล่าสุดมีตัวแทนสื่อจาก 36 ชาติบวกกับผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลเอเชียหรือสื่อชั้นนำของโลกจำนวน 6 รายเช่น FOX Sports, ฟรองซ์ ฟุตบอล และ กัซเซตต้า เดลโล่ สปอร์ต เพื่อเพิ่มความยุติธรรม, ความสง่างามและความมีชื่อเสียงให้กับรางวัลนี้

ตั้งแต่ปี 2013-16 กฎในการลงคะแนนคล้ายคลึงกันกับบัลลงดอร์ แบ่งเป็น 5 คะแนนสำหรับคนที่เหมาะสมที่ได้รางวัลมากที่สุด แล้วตามมาด้วย 4, 3, 2 และ 1 คะแนนตามลำดับ ในปี 2017 จึงมีการเพิ่มคะแนนสูงสุดเป็น 6 คะแนน ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Best Footballer in Asia

ชีพจรของฟุตบอลเอเชีย

ไม่เพียงแต่นักฟุตบอลอย่างซน ฮึง-มิน, เคสุเกะ ฮอนดะ หรือซาร์ดาร์ อัซมูน ที่สร้างชื่อเสียงอยู่ในวงการฟุตบอลยุโรป แต่เงินทุนจากเอเชียได้สร้างความสั่นสะเทือนให้วงการฟุตบอลยุโรป เช่น พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก, ดึงโค้ชอย่างเป๊ป กวาร์ดิโอล่าและยอดนักฟุตบอลอย่างเนย์มาร์เข้ามาร่วมทีม ผู้เล่นจากทั่วโลกต่างมาเล่นที่เอเชียเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆ และสโมสรจากยุโรปต้องทุ่มเงินจำนวน 40 ล้านยูโรเพื่อซื้อนักเตะบราซิลจากลีกเอเชีย ซึ่งทุกคนทั่วโลกกำลังจับตามองเอเชียอยู่

Peter Francopan กล่าวว่าบทบาทเอเชียเป็นมากกว่าแกนกลางขอองฟุตบอล ส่วน Simon Chadwick มองว่าฟุตบอลในศตวรรษที่ 21 เป็นฟุตบอลยุค 3.0 โดยเอเชียเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอล

ทวีปเอเชียแบ่งเป็น 9 เขตเวลา อีกทั้งแตกต่างกันทั้งในด้านศาสนา, ภาษา และวัฒนธรรม แต่ฟุตบอลสามารถเชื่อมโยงความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งนั่นเรียกว่า “การปะทะกันทางวัฒนธรรม” สร้างความสั่นสะเทือนทะเลจีนใต้ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากป่าสนไซบีเรียถึงรีสอร์ทในมัลดีฟส์ Best Footballer of Asia เปรียบเสมือนชีพจรที่เต้นเพียงครั้งเดียวในช่วงสิ้นปี โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลเอเชียเข้าด้วยกัน เพื่อให้รางวัลแด่สุดยอดนักเตะแห่งเอเชีย

จากฟุตบอลโลกที่บราซิลจนถึงรัสเซีย ลองมองย้อนกลับไปในปี 2013 ที่จัดรางวัล Best Footballer in Asia เป้นครั้งแรก ไททัน สปอร์ตส์ผ่านอุปสรรคมามากมาย การจัดรางวัลที่ผ่านมายังคงเปรียบเทียบได้ยากเมื่อเทียบกับบัลลงดอร์ที่จัดมากว่า 60 ปี แต่ด้วยกระแสฟุตบอลกำลังเปลี่ยนไป เอเชียกำลังแสดงบทบาทสำคัญ จากเดิมที่เคยเป็นเรื่องลึกลับและน่าอับอาย เช่นเดียวกันกับไททัน สปอร์ตส์ที่เติบโตจากสื่อจังหวัดฉางชา กลายเป็นสื่อกีฬาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศจีน และประกาศความเป็นหนึ่งในเอเชียด้วยการจัดรางวัล Best Footballer in Asia

สมาชิกแฟนบอลเอเชียทั้งหลาย จงมารวมตัวกัน!

