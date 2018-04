FOX PREVIEW : ลิเวอร์พูล – โรม่า

รอบตัดเชือกของยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกเดินทางมาถึงแล้วและ ลิเวอร์พูล ต้องผ่านด่านสำคัญอย่าง โรม่า จากอิตาลีไปก่อน หากหวังลุ้นตั๋วรอบชิงชนะเลิศ

ถ่ายทอดสด beinSPORTS 1

อังคารที่ 24 เมษายน เวลา 01.45 น.

สนาม แอนฟิลด์

สภาพความพร้อมล่าสุด : ลิเวอร์พูล

"You've been the true star of this European campaign – now let's show our best to the world."

Jürgen Klopp's message to #LFC fans… pic.twitter.com/M2H2nYDW4m

— Liverpool FC (@LFC) April 23, 2018