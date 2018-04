เหมาะสม! “ซาล่าห์” แข้งหงส์คนที่ 7 คว้ารางวัลพีเอฟเอฯ

เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดไว้เมื่อโมฮัมเหม็ด ซาล่าห์ สตาร์จากลิเวอร์พูล คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2017/2018 จากการโหวตของเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกัน

Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men’s PFA Players’ Player of the Year 👏🏆 #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP — PFA (@PFA) April 22, 2018

สำหรับนักเตะที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลนี้ได้แก่ ซาล่าห์ , เควิน เดอ บรอยน์ , ดาบิด ซิลบา , เลรอย ซาเน่ , แฮร์รี่ เคน และ ดาบิด เด เคอา

และสุดท้ายเป็น ซาล่าห์ ที่ฤดูกาลนี้ทำไป 31 ประตูกับ 11 แอสซิสต์ในลีก จากการลงเล่น 33 เกม คว้ารางวัลนี้ไปครอง และยิงในทุกรายการไปแล้วถึง 41 ประตู

อดีตดาวเตะโรม่า ยังเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนที่ 7 ที่ได้รางวัลนี้ต่อจากหลุยส์ ซัวเรซ ที่ได้รางวัลนี้เมื่อปี 2014 และเป็นนักเตะแอฟริกันคนที่ 2 ที่ได้รางวัลนี้ต่อจาก ริยาด มาห์เรซ ที่คว้ารางวัลไปครองเมื่อ 2 ปีก่อน

โดยผลการโหวตนอกจากซาล่าห์ ที่คว้ารางวัลไปแล้ว อันดับที่ 2 เป็นของ เดอ บรอยน์ และ อันดับที่ 3 เป็นของ แฮร์รี่ เคน ดาวยิงจากสเปอร์ส

สำหรับรางวัลอื่นๆ นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีตกเป็นของ เลรอย ซาเน่ ตัวริมเส้นจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และรางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ตกเป็นของ ฟราน เคอร์บี้ ศูนย์หน้าแข้งแม่เนื้ออ่อนจากเชลซี

Congratulations Leroy Sane, the men’s PFA Young Player of the Year in association with @Forever_Hope_FD

🏆👏#PFAAwards pic.twitter.com/AzZNx6RgG1 — PFA (@PFA) April 22, 2018