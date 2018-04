เพื่อเจ้านาย!ลาคาแซ็ตต์เบิ้ลปืนถล่มค้อน 4-1

อเล็กซ็องดร์ ลาคาแซ็ตต์ เหมาคนเดียว 2 ประตูพา อาร์เซน่อลเปิดบ้านเอาชนะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 4-1 ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ และนัดแรกหลังจากอาร์แซน เวนเกอร์ ประกาศจะอำลาตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้

