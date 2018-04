FOX PREVIEW : เชลซี – เซาแธมป์ตัน

ตั๋วเอฟเอคัพใบสุดท้าย เป็นเดิมพันระหว่าง เชลซี ทีมจากเมืองหลวง หรือ เซาแธมป์ตัน ทีมจากแดนใต้ ผู้ชนะจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วันที่ 19 พฤษภาคม

ถ่ายทอดสด ช่อง 7 HD 35

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน เวลา 21.00 น.

สนาม เวมบลีย์

สภาพความพร้อม : เชลซี

‘We have to play it as a final.’ – @willy_caballero 👊 https://t.co/RzEwPq2IrL

อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีมาร์กอส อลอนโซ่ ที่ติดโทษแบนอีกสองเกม ขณะที่ ดาวิด ลุยซ์ และ แดนนี่ ดริงค์วอเตอร์ ยังอยู่ในลิสต์ผู้เล่นเจ็บยาว

กุนซือชาวอิตาเลียนยังต้องเลือกศูนย์หน้าตัวเป้า ว่าจะส่ง โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์ หรือ อัลบาโร่ โมราต้า ลงสนาม

ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนาม

เชลซี (3-4-2-1) : ติโบต์ กูร์กตัวส์ – เซซ่าร์ อัซปิลิกูเอต้า, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, อันโตนิโอ รือดิเกอร์ – วิกเตอร์ โมเซส, เอ็นโกโล่ ก็องเต้, เชส ฟาเบรกาส, ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า – วิลเลี่ยน, เอแด็น อาซาร์ – โอลิวิเย่ร์ ชิรูด์

สภาพความพร้อม : เซาแธมป์ตัน

🗣 "We should have no fear, because we've proved already we can compete against them." #saintsfc https://t.co/vnasmG5UMl

— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 22, 2018