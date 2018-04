ล้างแค้น!ผีแซงล้มไก่ 2-1 รอชิงดำเอฟเอ

“ปีศาจแดง” แมนฯยูไนเต็ด ล้างแค้น สเปอร์ส ที่เวมบลีย์ในเกมลีกเมื่อต้นปีได้สำเร็จ หลังยิงสองประตูแซงกลับมาเอาชนะ 2-1 ในเกมเอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศ

ฟุตบอลเอฟเอคัพ อังกฤษ รอบรองชนะเลิศ ที่สนามเวมบลีย์ แมนฯยูไนเต็ด ลงสนามพบกับ สเปอร์ส

นาทีที่ 10 เท่านั้นเป็น สเปอร์ส ได้ขึ้นนำก่อน จากจังหวะที่คริสเตียน เอริคเซ่น ได้บอลหลุดขึ้นมาทางขวาก่อนเปิดให้ เดเล่ อัลลี่ สอดเข้ามายิงไม่พลาด “ไก่เดือยทอง” ออกนำก่อน 1-0

จากนั้นนาทีที่ 24 จังหวะ ปอล ป็อกบา ไปแย่งบอลมาจากมูสซ่า เดมเบเล่ ก่อนเปิดจากซ้ายให้ อเล็กซิส ซานเชซ ที่เสาไกลโขกย้อนทางสวยงาม แมนฯยูไนเต็ด ไล่ตีเสมอเป็น 1-1

เกมยังสนุก ช่วงท้ายครึ่งแรก ป็อกบา ได้จังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษแต่ติดเซฟของ ฟอร์ม พุ่งปัดปลายมือออกไป

ช่วงทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก เอริค ดายเออร์ ได้จังหวะซัดไกลด้วยขวาบอลแฉลบ คริส สมอลลิ่ง ไปชนเสานิดเดียวชนิด ดาบิด เด เคอา ขาตายไปแล้ว จบครึ่งแรกเท่ากันที่ 1-1

