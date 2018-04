FOX PREVIEW : แมนฯยูไนเต็ด – สเปอร์ส

ไม่ใครก็ใครต้องมือเปล่ากันไปข้าง ฉะนั้นนี่คือเดิมพันสำคัญ สู่รอบชิงชนะเลิศ เอฟเอ คัพอังกฤษฤดูกาลนี้ เพราะตั๋วรอบต่อไป มีเพียงใบเดียวเท่านั้น

ถ่ายทอดสด ช่อง 7

เสาร์ที่ 21 เมษายน เวลา 23.15 น.

สนาม เวมบลีย์

สภาพความพร้อม : แมนฯยูไนเต็ด

โจเซ่ มูรินโญ่ จะเลือกใช้นักเตะที่ได้พักจากเกมกลางสัปดาห์กับบอร์นมัธ ลงเล่นตัวจริงอีกครั้ง อาทิ อเล็กซิส ซานเชซ , เนมานย่า มาติช และ โรเมลู ลูกากู ส่วนตัวเจ็บมีเพียง แซร์คิโอ โรเมโร่ นายทวารมือ 2 เพียงรายเดียว นอกนั้น กลับมาฟิตพร้อมลงสนามได้หมดทุกตัวแล้ว

ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม

แมนฯ ยูไนเต็ด (4-2-3-1) : ดาบิด เด เดอา – อันโตนิโอ วาเลนเซีย, เอริก ไบยี่, ฟิล โจนส์, แอชลี่ย์ ยัง – เนมานย่า มาติช, ปอล ป็อกบา – มาร์คัช แรชฟอร์ด, เจสเซ่ ลินการ์ด, อเล็กซิส ซานเชซ – โรเมลู ลูกากู

สภาพความพร้อม : สเปอร์ส

Last time at The Lane 🏟️

An unforgettable meeting with Man Utd…#COYS pic.twitter.com/rJfMjz5hxn

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2018