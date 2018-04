FOX PREVIEW : เบิร์นลี่ย์ – เชลซี

“สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี ต้องชนะ เบิร์นลี่ย์ ให้ได้ หากยังหวังโควต้ายูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกอยู่ หลังจากสเปอร์ส พลาดทำได้แค่เสมอกับไบรท์ตัน เมื่อวันอังคาร

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน เวลา 01.45 น.

สนาม เทิร์ฟ มัวร์

สภาพความพร้อมล่าสุด : เบิร์นลี่ย์

The sun is shining and it's matchday!

Does life get any better? pic.twitter.com/v0HnlfRwkQ

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 19, 2018