ขออีก2แต้ม!ผีซิวบอร์นมัธ2-0จ่อลุยแชมเปี้ยนส์ลีก

“ปีศาจแดง” แมนฯยูไนเต็ด ขออีกเพียง 2 คะแนนจะได้การันตีไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกในฤดูกาลหน้า หลังบุกชนะบอร์นมัธสบาย 2-0 จากสองประตูของคริส สมอลลิ่ง และ โรเมลู ลูกากู

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม บอร์นมัธ เปิดบ้านพบกับ แมนฯยูไนเต็ด โดย “ปีศาจแดง” ดร็อปผู้เล่นตัวหลักไว้หลายรายเพื่อเตรียมลงสนามพบ สเปอร์ส ในเกมเอฟเอ คัพ รอบรองชนะเลิศช่วงสุดสัปดาห์

นาทีที่ 10 จังหวะของคัลลั่ม วิลสัน จ่ายบอลให้จอร์ดอน ไอบ์ ได้ยิงไกลระยะ 20 หลา บอลพุ่งเรียดออกหลังไป

นาทีที่ 16 โอกาสของ ยูไนเต็ด บ้าง จากจังหวะของ อันเดร์ เอร์เรร่า ยิงนอกกรอบเขตโทษบอลแฉลบเจสซี่ ลินการ์ดก่อนเข้ามืออัสเมียร์ เบโกวิช

นาทีที่ 28 ทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำ จังหวะที่ เอร์เรร่า จ่ายบอลทะลุช่องสุดสวยให้ ลินการ์ด หลุดเข้ากรอบเขตโทษด้านขวาก่อนป้ายให้ คริส สมอลลิ่ง เติมมาเข้าชาร์จไม่พลาดให้ “ปีศาจแดง” ออกนำ 1-0

HT: Bournemouth 0 #MUFC 1 So far, so good for the Reds – we're ahead thanks to @ChrisSmalling's goal. #BOUMUN pic.twitter.com/JaDkb8m3Ij — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2018

นาทีที่ 45 จังหวะของ นาธาน อาเก้ เปิดให้ โจชัว คิง หลุดเข้ากรอบเขตโทษด้านขวาก่อนยิงเต็มข้อแต่ ดาบิด เด เคอา เซฟไว้ได้ หมดครึ่งแรก แมนฯยูไนเต็ดนำ 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 56 จังหวะที่ คิง เปิดบอลจากซ้ายเข้ามาจะให้ วิลสัน ชาร์จ แต่โดน ลุค ชอว์ แซะด้านหลังแต่ เกรแฮม สก็อตต์ ไม่เป่าจุดโทษทำให้ วิลสัน วิ่งเขามาโวยแหลกใส่ผู้ตัดสิน

นาทีที่ 70 ทีมเยือนทิ้งห่างเป็น 2-0 จังหวะของปอล ป็อกบา จ่ายทะลุช่องให้ โรเมลู ลูกากู ที่วันนี้ลงมาเป็นตัวสำรอง กระดกสวนตัว เบโกวิช เข้าไป “ปีศาจแดง” นำเป็น 2-0

ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่ม จบเกมแมนฯยูไนเต็ด บุกชนะ บอร์นมัธ 2-0 เก็บเพิ่มเป็น 74 คะแนนจาก 34 เกม ขออีก 2 คะแนนจากอีก 4 นัดจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ ลีกฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอน