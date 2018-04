รัตติกาลเล่าวินาทีตะบันประตูสุดสวยใส่ออสเตรเลีย

รัตติกาล ทองสมบัติ วิงแบ็คซ้ายฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เปิดใจถึงวินาทีสังหารประตูสุดสวยด้วยอีซ้ายใส่ ทีมชาติออสเตรเลีย ในเกมรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2018 ที่ผ่านมา พร้อมยกเครดิตให้กับทัพ ชบาแก้ว ทุกคนที่ช่วยกันเล่นได้ตามแผนที่วางเอาไว้ แม้ว่าในท้ายที่สุดจะไม่สามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้ก็ตาม

เจ้าน้ำ เล่าถึงวินาทีตะบันประตูสุดสวยใส่ทีมอันดับ 6 โลกอย่างทีมชาติออสเตรเลียว่า “ตอนนั้นเป็นจังหวะความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ และเป็นจังหวะที่เรากำลังกดดันคู่แข่งแดนบนพอดี วินาทีที่ยิงได้รู้สึกดีใจมาก ไม่คาดคิดว่าจะสามารถทำประตูทีมชั้นนำของโลกได้ แต่เพราะเพื่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยกันเล่นดีมากๆ”

63′ GOAL!⚽️ 2-1 Thailand

Absolute mayhem at the back as goalkeeper Arnold’s tough day continues after a botched clearance was dispatched emphatically into the top corner by Rattikan Thongsombut! An upset on the cards!#AUSvTHA #WAC2018 #Jordan2018 pic.twitter.com/uLlZu95ui9

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) 17 เมษายน 2561