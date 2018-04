FOX PREVIEW : บอร์นมัธ – แมนฯยูไนเต็ด

“ปีศาจแดง” แมนฯยูไนเต็ด เพิ่งแพ้ทีมบ๊วยอย่าง เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยนมา แต่มาเจอกับ ทีมที่เล่นในบ้านได้ดีอย่างบอร์นมัธ เลยไม่ใช่งานง่ายที่ลูกทีมของโจเซ่ มูรินโญ่ จะบุกมาเก็บสามแต้มได้

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 1

พุธที่ 18 เมษายน เวลา 01.45 น.

สนาม ไวทาลิตี้ สเตเดี้ยม

สภาพความพร้อมล่าสุด : บอร์นมัธ

The last time we played @ManUtd at home in the @premierleague under the lights, we enjoyed one of the most special nights in our history…#afcb 🍒 pic.twitter.com/JDHWblXOGt

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 18, 2018