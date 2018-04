เคนซัดไม่พอไก่ได้แค่บุกเจ๊าไบรท์ตัน 1-1

“ไก่เดือยทอง” สเปอร์ส ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าทำได้แค่บุกไปเสมอ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 1-1 ยังไม่การันตีพื้นที่ไปยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดคืนวันอังคารที่สนามเอเม็กซ์ สเตเดี้ยม ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ทีมน้องใหม่ที่ซีซั่นนี้โอกาสรอดตกชั้นสูง พบกับ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

ช่วงครึ่งแรกเกมของทั้งคู่สูสี เปิดเกมรุกแลกกัน นาทีที่ 23 สเปอร์สได้จังหวะยิงก่อนจากซอน เฮือง มิน แต่ไปเข้ามือ แม็ตต์ ไรอัน นายทวารเจ้าบ้าน

นาทีที่ 32 โอกาสลุ้นอีกครั้งของทีมเยือน จากจังหวะยิงไกลนอกกรอบเขตโทษของลูคัส มูร่า บอลไปติดเซฟ ไรอัน ปัดทิ้งเอาไว้ได้

ช่วงทดเวลาการแข่งขันครึ่งแรก สเปอร์ส ได้ฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษเป็น คริสเตียน เอริคเซ่น เขี่ยบอลสั้นให้ แฮร์รี่ เคนยิง แต่ลื่นบอลไปเข้ามือไรอัน

HALF-TIME: Nothing to separate the sides at the break after an evenly-matched first half at the Amex Stadium. #COYS pic.twitter.com/Nxhxz21OtP

ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่ 45+4 ทีมเยือนน่าได้ประตูจริงๆเมื่อ เคน ไหลมาในกรอบเขตโทษให้ ซอน แต่งเข้าขวาแล้วยิงแต่ ไรอัน โชว์ซูเปอร์เซฟปัดออกหลังไปอีก จบครึ่งแรกเสมอกัน 0-0

ครึ่งหลังเริ่มมาแค่ 3 นาที สเปอร์สได้ประตูออกนำจนได้ จากจังหวะเกตอง บง พลาดโดน มูสซ่า ซิสโซโก้ ปั๊มบอลมาเข้าทาง ซอน เฮือง มิน ใช้สกิลเลี้ยงไต่เส้นมาก่อนจ่ายให้ แฮร์รี่ เคน ยิงยัดไปที่ประตูบอลแฉลบ บรูโน่ ซัลตอร์ ที่เข้ามาขวางก่อนเด้งเข้าไป สเปอร์นำก่อน 1-0

แต่แค่นาทีเดียว แซร์จ ออริเยร์ โฉ่งฉ่างไปทำฟาวล์ โฮเซ่ เอสเควร์โด้ ในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษก่อนที่ ปาสคาล กรอส จะยิงเข้าไปไม่พลาด ให้ไบรท์ตันตีเสมอเป็น 1-1

จากนั้น “ไก่เดือยทอง” บุกแหลก นาทีที่ 73 คราวนี้เป็นออริเยร์ เติมมาสุดเส้นก่อนเปิดยัดมาติดเชน ดัฟฟี่ สกัดมาเข้าทาง เอริคเซ่น ที่กึ่งยิงกึ่งผ่านยัดเข้าไปและเป็น ดัฟฟี่ แหย่ขาสกัดอีกครั้งบอลเฉี่ยวเสาไปนิดเดียว

นาทีที่ 88 เอริค ลาเมล่า ตัวสำรองได้โอกาสยิงจากในเขตโทษฝั่งขวาแต่ก็เป็น ไรอัน ที่รับเอาไว้ได้สบาย

จบเกมทั้งคู่เสมอกันไป 1-1 แบ่งกันทีมละแต้ม สเปอร์สยังอยู่อันดับที่ 4 มี 68 คะแนนจาก 34 เกม นำเชลซี 8 แต้มแต่แข่งมากกว่า 1 นัด ยังไม่การันตีที่ 4 ส่วนไบรท์ตันอยู่อันดับที่ 13 มี 36 แต้มจาก 34 เกม โอกาสรอดตกชั้นค่อนข้างสูง

FT: Albion move eight points clear of the @premierleague relegation zone. Kane opened the scoring for the visitors, but Gross found the bottom corner from the penalty spot moments later to secure a hard-earned point for the Seagulls. #BHAFC 1 #THFC 1 #BHATOT pic.twitter.com/hkR9bI83ae

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) April 17, 2018