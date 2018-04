แชมป์สมัย 24! พีเอสวีดุต้อนอาแจ๊กซ์ 9 ตัวยับ 3-0

พีเอสวี ไอนด์ไฮเฟ่น คว้าแชมป์ลีกดัตช์เป็นสมัยที่ 24 หลังเปิดบ้านถล่มอาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม ยับเยิน 3-0

ฟุตบอลเอเรดิวิซี่ ดัตช์ นัดที่ 31 ที่สนามฟิลิปส์ สตาดิโอน พีเอสวี ไอนด์ไฮเฟ่น เปิดบ้านรับการมาเยือน อาแจ๊กซ์ อัมสเตอร์ดัม รองจ่าฝูง

เกมนี้พีเอสวีเป็นฝ่ายเอาชนะไป 3-0 จากผลงานของแกสตัน เปเรยโร ่ น.23, ลุค เดอ ยองก์ น.38 และสตีเฟ่น แบร์กไวจน์ น.54

นอกจากนี้ อาแจ๊กซ์ยังเหลือผู้เล่นแค่ 9 คนเมื่อ นิโคลัส ทาย่าฟิโก้ และเซียม เดอ ยอง โดนไล่ออกจากสนามในนาทีที่ 80 และ 83 ตามลำดับ

🏆 | WE ARE THE CHAMPIONS! pic.twitter.com/WAEecAXfZK

— PSV International (@psveindhoven) April 15, 2018