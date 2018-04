ทวงคืนแชมป์ลีก! เปแอสเชดุถล่มโมนาโก 7-1 ทิ้งห่าง 17 แต้ม (VIDEO)

“เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แฌร์แมง ใช้เวลาเพียง 1 ฤดูกาลในการทวงแชมป์ลีก เอิง คืนจากโมนาโกได้สำเร็จ หลังจากถล่มแชมป์เก่าไปแบบหมดสภาพ 7-1

PSG take back the title!

They thrash Monaco 7-1 to win the club's 7th Ligue 1 title in club history and their 5th in 6 years. pic.twitter.com/vT2Wtdj89J

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 15, 2018