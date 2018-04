โฮลอินวัน!เป๊ปงงตีกอล์ฟอยู่ผีแพ้บ๊วย0-1แชมป์เฉย

เป๊ป กวาร์ดิโอล่าประกาศไปตีกอล์ฟมั่นใจว่าแมนฯยูไนเต็ดไม่น่าพลาดกับทีมบ๊วยแต่เหลือเชื่อสุดท้าย “ปีศาจแดง” พ่ายเวสต์บรอมวิชสุดช็อก 0-1 มอบแชมป์พรีเมียร์ลีกให้แมนฯซิตี้ไปอย่างเป็นทางการชนิดที่แชมป์เองยังไม่คาดคิดว่าจะได้วันนี้

It's almost showtime! How are you feeling? #MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 15, 2018

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษที่สนาม​โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด แมนฯยูไนเต็ด อันดับ 2 พบ เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน อันดับสุดท้าย โดยหาก “ปีศาจแดง” แพ้คาบ้าน แมนฯซิตี้จะเป็นแชมป์ทันที

ช่วงต้นเกม แมนฯยูฯ ยังเครื่องร้อนช้า กระทั่งนาทีที่ 12 กลายเป็นเวสต์บรอมวิช ได้จังหวะลุ้นจากจังหวะยิงของ เจค ลิเวอร์มอร์ แต่ติดเซฟของดาบิด เด เคอา

นาทีที่ 18 อันเดร์ เอร์เรร่า โดน เคร็ก ดอว์สัน เกี่ยวล้มในเขตโทษ แต่ผู้ตัดสิน พอล เทียร์นี่ย์ ไม่เป่าให้จุดโทษ

อีกนาทีเดียว โรเมลู ลูกากู มีจังหวะยิงรอบแรกติดเซฟ เบน ฟอสเตอร์ จังหวะสอง เอร์เรร่า ฉกไปแล้วยิงอีกทีแต่ ฟอสเตอร์ ก็เซฟออกไปได้อีก

หมดครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่ 0-0

HT: #MUFC 0 West Brom 0. The game remains goalless at the interval. pic.twitter.com/bw5cZAmhMi — Manchester United (@ManUtd) April 15, 2018

ครึ่งหลังแมนฯยูไนเต็ด ยังบุกหนักต่อเนื่อง นาทีที่ 66 เนมานย่า มาติช เปิดจากซ้ายนอกกรอบเขตโทษเข้ามาเข้าหัว ลูกากู แต่ติดเซฟของ ฟอสเตอร์

นาทีที่ 73 แฟนผีเงียบทั้งสนาม จากจังหวะเตะมุมของคริส บรันท์ ก่อนที่ มาติช จะโหม่งย้อนกลับมาไม่ดีกลายเป็น เจย์ โรดริเกซ โหม่งตุงตาข่ายเข้าไปเลย เวสต์บรอมฯ สุดช็อกพลิกนำ 1-0

นาทีที่ 77 จังหวะของ แอชลี่ย์ ยัง โยนจากด้านข้างเข้ามา ก่อนที่มาต้า จะสะกิดเปลี่ยนทาง บอลจะถึงลูกากูอยู่แล้วแต่ อาห์เหม็ด เฮกาซี่ สกัดทิ้งไป ก่อนที่ อันโตนิโอ วาเลนเซีย เปิดย้อนเข้ามาใหม่ให้ อ็องโตนี่ มาร์กซิยาล ตัวสำรองได้ยิง บอลแป้กกระดอนพื้นข้ามคานไปอีก

ช่วงท้ายเกม “ปีศาจแดง” เร่งเครื่องสุดกำลังโหมบุกแต่ไม่เป็นผล จบเกมแพ้คาบ้านเป็นนัดที่สองของฤดูกาล 0-1 ยังแช่อยู่ที่ 71 คะแนนเท่าเดิมจาก 33 เกม ตามหลัง แมนฯซิตี้ 16 แต้มแต่เหลือโปรแกรมเพียง 5 นัด ทำให้ “เรือใบสีฟ้า” คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่ 3 และแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 5 ไปครองได้สำเร็จ

Congratulations to Manchester City on their Premier League title win. — Manchester United (@ManUtd) April 15, 2018