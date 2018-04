วาน กูเซน วอนเดอร์คิดวัย 19 ปี กลายเป็นนักเตะชาวมาเลเซียคนแรกที่จะได้เล่นในเมเจอร์ ลีก ซอคเก้อร์ หลังจากที่เซ็นสัญญากับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้

โดยกองกลางพรสวรรค์สูงรายนี้ได้เซ็นสัญญา 3 ปีกับทีมดังในเอ็มแอลเอส หลังจากที่อยู่ในอะคาเดมี่มาตั้งแต่ปี 2016 โดยมีออปชั่นขยายสัญญาไปจนถึงปี 2021-2022

“กูเซนคือนักเตะที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของเราและพัฒนาฝีเท้าได้อย่างน่าทึ่ง” ปีเตอร์ เวอร์เมส ผู้เป็นกุนซือกล่าวในเว็บไซต์ที่เป็นทางการของสโมสร

“เขามีความเข้าใจในบทบาทของตัวเองในโมเดลการเล่นของเราอย่างเยี่ยมยอด ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาสมควรได้รับโอกาสในระดับที่สูงขึ้น”

ICYMI: The first to Homegrown to go @SKCAcademy ➡️ @SwopeRangers ➡️ SKC First Team: @LeKuz7.

Sporting KC has signed 19-year-old midfielder Wan Kuzain Wan Kamal as the club's 9th Homegrown.

