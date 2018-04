ซาแมนธา เคอร์ ตัวรุกสาวทีมชาติออสเตรเลีย ดีกรีนักเตะยอดเยี่ยมของ AFC เผยว่าตนยังไม่มองถึงเรื่องการเป็นแชมป์เอเชียนคัพหญิงในตอนนี้ โดยจะขอโฟกัสกับเกมรอบรองชนะเลิศกับไทยก่อน

โดยแชมป์เมื่อปี 2010 หวุดหวิดจวนเจียนจะตกรอบในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม เมื่อโดนญี่ปุ่นออกนำไปก่อนในนาทีที่ 63 จาก มิซูโฮะ ซากางูจิ แต่เคอร์ก็มาตีเสมอในนาทีที่ 86 ทำให้ได้เข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม เขี่ยเกาหลีใต้ไปเล่นนัดชิงอันดับ 5 เพื่อหาทีมสุดท้ายไปเล่นฟุตบอลโลกที่ประเทศฝรั่งเศส

86' GOAL! 🇯🇵 1-1 🇦🇺 @TheMatildas get the EQUALIZER! Samantha muscles her way through the Japanese defence to launch a left-footed drive.#WAC2018 #Jordan2018 #JPNvAUS pic.twitter.com/9NeopLWQm0

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) April 13, 2018