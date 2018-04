เดี๋ยวมีคนเดือดร้อน! มูรินโญ่ปัดข่าวซื้อหัวหอกคนใหม่

โชเซ่ มูรินโญ่ ออกโรงปฏิเสธที่จะนำเข้าศูนย์หน้าอีกคนสู่โรงละครแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยชี้ว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีนักเตะในตำแหน่งนี้เพียงพอแล้ว

ซึ่งในฤดูกาลนี้ โรเมลู ลูกากู ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง 31 จาก 32 นัดในพรีเมียร์ลีก ทำให้โอกาสของ มาร์คัส แรชฟอร์ด และ อองโตนี่ มาร์กซิยาล มีน้อย ยิ่งรวมการมาถึง อเล็กซิส ซานเชซ เมื่อเดือนมกราคมอีก

ทำให้มูรินโญ่เชื่อว่าหากตนดึงกองหน้าเพิ่มเข้ามาอีกคน จะทำให้เขามีอันต้องแยกทางกับแรชฟอร์ดหรือมาร์กซิยาลคนใดคนหนึ่ง และนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ได้คิดจะทำ

The boss on keeping #MUFC focused for the remainder of the season… pic.twitter.com/j6Kv5Vi2kw

— Manchester United (@ManUtd) April 13, 2018