ยกระดับบอลลีก! ฟิลิปปินส์จับมือเจลีกเป็นพันธมิตรลูกหนัง

ฟุตบอลลีกฟิลิปปินส์มีแผนจะยกระดับวงการลูกหนังบ้านตัวเอง ด้วยการเจรจากับลีกสูงสุดของญี่ปุ่นอย่าง เจลีก เพื่อมองหาความร่วมมือระหว่างกัน และอาจจะมีเกมกระชับมิตรก่อนปิดฤดูกาลระหว่างแชมป์ของทั้ง 2 ลีกในอนาคต

โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฟุตบอลลีกฟิลิปปินส์ได้มีแถลงการณ์เกี่ยวกับรายละเอียดความร่วมมือกับลีกสูงสุดแดนอาทิตย์อุทัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะพัฒนาลีกท้องถิ่นโดยรวม

At the Liga Futbol Inc. (LFI) Board of Directors Meeting held on 27 March 2018, the Board made significant decisions, among which was to approve the naming of the inaugural Cup and broadcast of league and cup matches. #WeArePFLhttps://t.co/ag7rjITEhI

— #PFL2018 (@WeArePFL) April 14, 2018