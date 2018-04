FOX PREVIEW : ลิเวอร์พูล – บอร์นมัธ

“หงส์แดง” ยังเหลือโปรแกรมแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอีก 5 เกม หนึ่งในนั้นคือการเปิดบ้านพบ บอร์นมัธ ที่ช่วงหลังฟอร์มน่าจับตามองทีเดียว

ถ่ายทอดสด beIN Sports 1

เสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 23.30 น.

สนาม แอนฟิลด์

สภาพความพร้อม : ลิเวอร์พูล

🏆 Your @StanChart Player of the Month for March…@22mosalah wins monthly award for the sixth time: https://t.co/hndlzdd8xc pic.twitter.com/gs1Xfgq5Io

— Liverpool FC (@LFC) April 12, 2018