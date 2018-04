FOX PREVIEW : สปอร์ติ้ง ลิสบอน – แอต.มาดริด

“ตราหมี” แอตเลติโก มาดริด ได้เปรียบอยู่ 2 ประตู เกมนี้ต้องบุกเยือนโปรตุเกส หลังจากผ่านเกมหนัก มาดริด ดาร์บี้ มาหมาดๆ

ถ่ายทอดสด beIN SPORTS 2

พฤหัสบดีที่ 12 เมษายน เวลา 02.05 น.

สนาม เอสตาดิโอ โจเซ่ อัลวาลาเด้

สภาพความพร้อม : สปอร์ติ้ง ลิสบอน

เกมนี้กุนซือ ชอร์เก้ เชซุส ไม่มีสองกำลังหลักอย่าง บาส ดอสต์ กับ ฟาบิโอ โคเอนเทรา ลงสนาม หลังทั้งคู่สะสมใบเหลืองครบจำนวน ขณะที่ วิลเลี่ยม คาร์วัลโญ่ และ บรูโน่ เซซ่าร์ บาดเจ็บทั้งสองราย

ข่าวดีคือเซย์ดู ดูมเบีย ศูนย์หน้าจอมแกร่งหายเจ็บกลับมาอีกครั้ง แต่คาดว่าต้องนั่งสำรองไปก่อน หลีกทางให้เฟรดดี้ มอนเตโร่ หัวหอกตัวเป้า โดยมี เกลสัน มาร์ตินส์ กับ บรูโน่ เฟร์นานเดส คอยทำเกมด้านหลัง

ผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนาม

สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ปาตริซิโอ – คริสเตียโน่ ปิชชินี่, เซบาสเตียน โคอาเตส, เฌเรมี่ มาติเยอ, มาร์กอส อคุนญ่า – โรดริโก้ บัททาเกลีย , ไบรอัน รุยซ์ – เกลสัน มาร์ตินส์, บรูโน่ แฟร์นานเดส, รูเบ็น ริเบโร่ – เฟรดี้ มอนเตโร่

สภาพความพร้อม : แอตเลติโก มาดริด

🏧⚽ Tomorrow we have an important challenge: qualify for the semifinals of the @EuropaLeague 💪

Vamos, Atleti! 🔴⚪🔴

🆚 #SportingCPAtleti

⌚ 9:05 p.m. CET

📢 #AúpaAtleti pic.twitter.com/7Lggd0kTbw

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 11, 2018