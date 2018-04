คุณไม่ได้ฝันไป!หมาป่านรกแตกถล่มบาร์ซ่า 3-0 แซงเข้ารอบ

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่าในชีิวิตจริงหลัง โรม่า ที่แทบทุกคนมองว่าเก็บเสื่อตกรอบไปแล้วกลับเปิดบ้านถล่ม บาร์เซโลน่าเหลือเชื่อ 3-0 สกอร์รวมเสมอกัน 4-4 และหมาป่ากรุงโรม เข้ารอบด้วยกฎประตูทีมเยือน

ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกรอบ 8 ทีมสุดท้ายนัดที่สอง โรม่า จาก อิตาลี เปิดบ้านพบ บาร์เซโลน่า จากสเปน นัดแรกเป็น บาร์ซ่า ชนะมาก่อน 4-1

เริ่มเกมมา 6 นาที ดานิเอเล่ เด รอสซี่ วางบอลยาวให้ เอดิน เชโก้ หลุดไปเก็บบอลที่กรอบเขตโทษฝั่งขวาก่อนจิ้มผ่านมือมาร์ค อังเดร แทร์ ชเตเก้นเข้าไป โรม่านำก่อน 1-0

อีก 4 นาทีถัดมา ลิโอเนล เมสซี่ ได้จังหวะยิงฟรีคิกบ้างแต่บอลเหินข้ามคานออกไปไม่ได้ลุ้น

นาทีที่ 25 จังหวะของ เชโก้ อีกครั้งได้ยิงด้วยขวาเต็มข้อแต่บอลข้ามคานออกไปอีก

โรม่า บุกต่อเนื่อง นาทีที่ 37 อเลสซานโดร ฟลอเรนซี่ เปิดจากกราบขวาให้ เชโก้ ได้โหม่งอีกครั้งแต่คราวนี้ แทร์ ชเตเก้น ปัดออกไปได้ หมดครึ่งแรก โรม่านำ 1-0

ครึ่งหลังนาทีที่ 58 เชโก้ ได้บอลในเขตโทษก่อนที่ เคราร์ด ปีเก้ จะดึงล้ม ผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษก่อนที่ เด รอสซี่ จะสังหารไม่พลาด โรม่านำ 2-0 ขออีกลูกเดียวจะพลิกแซง บาร์ซ่า เข้ารอบทันที

แม้จะโดนจี้มาแต่ “เจ้าบุญทุ่ม” ก็ยังตั้งรับต่อไป นาทีที่ 79 จังหวะครอสของ ฟลอเรนซี่ อีกครั้ง คราวนี้สเตฟาน เอล ชาราวี่ เข้าชาร์จบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้ว แต่ แทร์ ชเตเก้น ปัดออกได้อีก

แต่อีก 3 นาทีต่อมา จังหวะเตะมุมของเซนกิส อุนเดอร์ บอลไปเข้าทาง คอสตาส มาโนลาส โหม่งโล่งๆเข้าไป โรม่า นำห่าง 3-0

If you then you don’t

don’t love deserve

me at my me at my pic.twitter.com/mdFvqsm4oR

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 10, 2018