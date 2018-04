“เอลนินโญ่” อำลาตราหมีหลีกทางรุ่นน้อง

Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido… aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti

A post shared by ғᴇʀɴᴀɴᴅᴏ ᴛᴏʀʀᴇs (@fernandotorres) on Apr 9, 2018 at 6:56am PDT