“เอร์เรร่า” ปัดถ่มน้ำลายใส่ตราแมนฯซิตี้

อันเดร์ เอร์เรร่า กองกลางชาวสเปนของแมนฯยูไนเต็ด ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาถ่มน้ำลายใส่ตราสโมสรแมนฯซิตี้ ที่อยู่บนพื้นทางออกของอุโมงค์เข้าห้องแต่งตัว ในเกมดาร์บี้แมตช์เมื่อวันเสาร์

Herrera spitting on the Man City badge as he walked off the pitch yesterday. pic.twitter.com/8z9TtEpDQ4

— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 8, 2018