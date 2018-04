UCLเลือนลาง…สิงห์ได้แค่เจ๊าค้อน 1-1 เกาะที่ 5

โอกาสไปเล่นยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกฤดูกาลหน้าของ เชลซี ริบหรี่เหลือเกินหลังเปิดบ้านทำได้แค่เสมอ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 1-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นเกมลอนดอน ดาร์บี้แมตช์ เชลซี เจ้าบ้าน ลงสนามพบกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด

เกมครึ่งแรกนาทีที่ 4 เอเด็น อาซาร์ ได้จังหวะเลี้ยงเลาะไปถึงหน้ากรอบเขตโทษด้านขวาก่อนยิงเต็มข้อแต่บอลหลุดกรอบไป

เกมผ่านมานาทีที่ 27 จังหวะของ อาซาร์ ทำชิ่งกับ ฟาเบรกาส ก่อนหลุดมาแล้วจ่ายเข้ากรอบ 6 หลาให้อัลบาโร่ โมราต้า โฉบมาไขว้บอลเฉี่ยวเสาไกลออกไป

นาทีที่ 35 อาซาร์ ทำชิ่งกับ โมราต้า และคราวนี้ไหลให้ วิลเลี่ยน หลุดเดี่ยวไปแปด้วยซ้ายแต่ติดเซฟของ โจ ฮาร์ท

It doesn't matter how they go in, as Dave will tell you! 🙌 #CHEWHU pic.twitter.com/GIB1FSpcoq

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 8, 2018